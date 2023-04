Δυτική Όχθη: Οι πιο σφοδρές συγκρούσεις των τελευταίων 20 ετών ανάμεσα σε Ισραήλ - Παλαιστίνη

Δεν έχει σταματήσει να μυρίζει μπαρούτι η Μέση Ανατολή, με τα χτυπήματα να συνεχίζονται και τους φόβους για σφοδρές συγκρούσεις, τις επόμενες εβδομάδες, να είναι εμφανείς λόγω της θρησκευτικής σημασίας που θα έχουν οι μέρες που ακολουθούν για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νωρίτερα αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, όπου τον έλεγχο έχει η παλαιστινιακή στρατιωτική οργάνωση Χαμάς. Το Ισραήλ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις έρχονται ως απάντηση στο μπαράζ των 34 ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, με την Χαμάς να κατηγορείται ότι φέρει την ευθύνη.

Στρατιώτες στη Γάζα εκτόξευσαν δεκάδες ρουκέτες μετά την έφοδο της Ισραηλινής αστυνομίας στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσα, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους λατρείας του Iσλάμ.



This is Gaza right now. Victims are not blue-eyed Europeans, so it's not considered terrorism in Western world.#Gaza #GazaUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/QLmMY4c1Gz — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) April 6, 2023

Η έφοδος προκάλεσε την αντίδραση των Παλαιστίνιων στο τέμενος, με αποτέλεσμα να ανοίξει ένας νέος αιματηρός κύκλος στην περιοχή. Η Χαμάς, πάντως, από την πλευρά της, αρνείται ότι εκτόξευσε ρουκέτες από τον Λίβανο, σε μία από τις μεγάλες επιθέσεις της τελευταίας 17ετίας.

Ωστόσο, ο ηγέτης της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια, που βρισκόταν την στιγμή εκείνη στη Βηρυτό, είπε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα απέναντι στην «ισραηλινή επιθετικότητα».

israel has b*mbed several sites across the gaza strip tonight. pls spread to get it trending and keep the palestinians in your prayers 💔 #GazaUnderAttack #IsraeliTerrorists pic.twitter.com/yjNHZxlH6a — zai (@joonsgenre) April 6, 2023

Στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν δύο με τρεις εκρήξεις σε παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς στα νότια του Λιβάνου. Αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν και σε χωριό νότια του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μία γέφυρα.



BREAKING: Israel is bombing Gaza.



Israel has trapped 2 million Palestinians inside of Gaza, refusing to let them leave to seek safety. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/VO9mW683Mw — IMEU (@theIMEU) April 6, 2023

Στη Γάζα, πάνω από 10 στόχοι της Χαμάς επλήγησαν, ανάμεσα στους οποίους και χώροι όπου έκρυβαν όπλα και τούνελ τρομοκρατών, ενώ στο Ισράηλ, πολύ κοντά στη Γάζα, στο Σντερότ, χτυπήθηκε τουλάχιστον ένα σπίτι.

Με αγωνία η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ κρίσιμης σημασίας θα είναι οι επόμενες εβδομάδες με το Εβραϊκό Πάσχα και την περίοδο του Ραμαζανιού να συμπίπτουν, κάτι που προσθέτει μια επιπλέον ανησυχία γύρω από την Ιερουσαλήμ.

