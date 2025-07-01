Σε εξετάσεις για μολυσματικές ασθένειες αναμένεται να υποβληθούν 1.200 παιδιά στην Αυστραλία στην πολιτεία της Βικτώριας, αφότου η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος ενός εργαζόμενου σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για δεκάδες αδικήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Αρχές, ο 26χρονος Τζόσουα Μπράουν από την Μελβούρνη συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Μάιο για περισσότερα από 70 αδικήματα που αφορούν οκτώ φερόμενα θύματά του.

Αυστραλία: Συνελήφθη υπάλληλος βρεφονηπιακών σταθμών για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος ανηλίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας,τα φερόμενα θύματα του 26χρονου Τζόσουα ήταν ηλικίας από πέντε μηνών έως δύο ετών και πήγαιναν στον βρεφονηπιακό σταθμό Creative Garden Early Learning Centre κατά το διάστημα του Απριλίου 2022 ως τον Ιανουάριο 2023.

Μάλιστα, οι Αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη μιας μεγάλης έρευνας μετά τη σύλληψη του 26χρονου, προκειμένου να διαλευκανθεί τι έχει συμβεί.

Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης σεξουαλικών εγκλημάτων κατέληξαν ότι ο Μπράουν είχε εργαστεί σε 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Μελβούρνης από τον Ιανουάριο του 2017 ως τον Μάιο του 2025, ενώ ερευνούν ακόμη και τις κατηγορίες για διάπραξη σχετικού αδικήματος σε ένα δεύτερο παιδικό σταθμό στη βόρεια Μελβούρνη.

Συστάσεις για εξετάσεις σε 1.200 παιδιά μετά από υπόθεση παιδικής κακοποίησης

H αποκάλυψη της υπόθεσης παιδικής κακοποίησης προκάλεσε πανικό στην Βικτώρια με τις υγειονομικές αρχές να καλούν χιλιάδες οικογένειες σε προληπτικές ενέργειες. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών, Κρίστιαν Μακ Γκραθ, περισσότερες από 2.600 οικογένειες έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ σε περίπου 1.200 παιδιά συστήνεται να υποβληθούν σε εξετάσεις για μολυσματικές ασθένειες.

«Αυτό είναι ένα ακόμη στενόχωρο στοιχείο της υπόθεσης. Η απόφασή μας είναι καθαρά προληπτική», δήλωσε ο Μακ Γκραθ σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι «ο κίνδυνος θεωρείται μικρός, αλλά θέλουμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία ώστε οι γονείς να αισθανθούν ασφαλείς για την υγεία και την ευημερία των παιδιών τους». Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία εντόπισε υλικό παιδικής κακοποίησης, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια καταγγελία από θύμα. Όπως διευκρίνισε η διοικητής της αστυνομίας, Τζάνετ Στίβενσον, ο κατηγορούμενος δεν ήταν γνωστός στις αρχές και διέθετε ενεργή άδεια εργασίας με παιδιά, η οποία ακυρώθηκε αμέσως μετά τη σύλληψή του.

Ο Μπράουν παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου της Μελβούρνης στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αρχές ήραν την απαγόρευση δημοσιοποίησης της ταυτότητάς του, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι γονείς των παιδιών που ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή μαζί του μέσω παιδικών κέντρων

