Αντίποινα Κίνας στην Ε.Ε. με περιορισμούς στις εισαγωγές ιατρικών συσκευών

Η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο να αποκλείσει κινεζικές εταιρείες από δημόσιους διαγωνισμούς για ιατρικό εξοπλισμό αξίας άνω των 60 δισ. ευρώ ετησίως. Η απόφαση της Κομισιόν ήταν η πρώτη που ελήφθη βάσει του νέου Μηχανισμού Διεθνούς Προμηθειών (International Procurement Instrument), που τέθηκε σε ισχύ το 2022 και έχει στόχο την αμοιβαιότητα στην πρόσβαση σε δημόσιες αγορές.

Η Κίνα χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή στάση «αυθαίρετη» και «προστατευτική». Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε:

«Δυστυχώς, παρά τη βούληση και την καλή πίστη της Κίνας, η Ε.Ε. προχώρησε μονομερώς σε περιοριστικά μέτρα και δημιουργεί νέα εμπόδια προστατευτισμού. Η Κίνα δεν έχει άλλη επιλογή από το να εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα»

Πέραν των περιορισμών σε ιατρικές συσκευές ευρωπαϊκής προέλευσης, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα αποκλείει και εισαγόμενες συσκευές από τρίτες χώρες, εφόσον περιέχουν ευρωπαϊκά εξαρτήματα που υπερβαίνουν το 50% της αξίας του συμβολαίου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι δεν επηρεάζονται τα προϊόντα ευρωπαϊκών εταιρειών που παράγονται εντός Κίνας.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα και εντείνει την ήδη τεταμένη εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, με φόντο τη γεωπολιτική επανατοποθέτηση του παγκόσμιου εμπορίου.

Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει όταν η Ε.Ε. ανακοίνωσε την επιβολή επιπρόσθετων δασμών σε ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι επιδοτούνται αθέμιτα από το Πεκίνο.

Η Κίνα απάντησε με δασμούς έως 34,9% για πέντε χρόνια στις εισαγωγές μπράντι από την Ευρώπη, κυρίως γαλλικής προέλευσης (π.χ. κονιάκ). Αν και οι μεγάλοι όμιλοι Pernod Ricard, LVMH και Rémy Cointreau εξαιρέθηκαν υπό όρους, τα μέτρα θεωρούνται ευρέως αντίποινα.

Η νέα αυτή εμπορική ένταση ενδέχεται να επισκιάσει την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής Κίνας–Ε.Ε. που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα τον Ιούλιο στην Κίνα.

