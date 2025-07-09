ΤΡΙ.14 Απρ 2026 09:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
περιπολικο
clock 07:51 | 09/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/7)cστα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 25 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου νέου.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή της σορού και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αιφνίδιος Θάνατος Εκαβ Αστυνομία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis