25χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/7)cστα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ένας νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 25 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου νέου.

Παράλληλα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή της σορού και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.