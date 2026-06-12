Ηράκλειο: Αφιέρωμα στον Αττίκ από τον Δαυίδ Ναχμία στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Αττίκ (1885-1944), ο αρχιτέκτονας των αισθήσεων που γλίστρησε μέσα από τα στερεότυπα της εποχής του και ύφανε τον προσωπικό του θρύλο.

140 χρόνια φέτος απ’ τη γέννηση του ιππότη μιας τέχνης εφήμερης αλλά ανίκητης.

Τον θυμόμαστε μέσα από μια αξέχαστη παράσταση με τα υπέροχα τραγούδια του….Ζητάτε να σας πω, Τα τελευταία γιασεμιά, Τα μαραμένα γιούλια, Τα καημένα τα νιάτα και πολλά άλλα, μοναδικά ερμηνευμένα απ’ την Χριστίνα Σαμαρά.

Αττίκ, ο άνθρωπος του μεγαλείου και της πτώσης. Ο αλχημιστής που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι.

Μία παράσταση του Δαυίδ Ναχμία.

Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά.

Παραγωγή: Celestial Arts & Entertainment Productions

Προπώληση: www.ticketservices.gr

Τιμές εισιτηρίων

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 17€