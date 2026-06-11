Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Κριέ μου, ένταση, απογοήτευση και μια βιασύνη να κάνεις πολλά πράγματα μαζί έχει η μέρα από το πρωί. Μια αναμπουμπούλα και μια αίσθηση πως πρέπει να διαχειριστείς άμεσα θέματα που αφορούν το σπίτι σου δημιουργεί μια ένταση και μια αίσθηση πως αν δεν ολοκληρωθούν κάτι θα γίνει. Έχεις να πεις πολλά πράγματα και θα το κάνεις. Πριν ανοίξεις την όποια συζήτηση όμως καλό είναι να σκεφτείς τα πράγματα πιο ψύχραιμα. Από το μεσημέρι και μετά, ένα άγχος και μια πίεση στα οικονομικά σε κάνει πιο έντονο και απότομο σε αποφάσεις που θα πάρεις. Προσοχή σε εντάσεις με φίλους.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, από το πρωί έχεις πολλά στο κεφάλι σου και η πίεση που επικρατεί σε αγχώνει παραπάνω. Κάποιες συζητήσεις που πέφτουν στην αντίληψή σου σε απογοητεύουν με τα όσα ακούς, αλλά σε εκνευρίζουν παράλληλα και είναι αρκετά πιθανό να λειτουργήσεις παρορμητικά και με μια πιο υπερβολική διάθεση. Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικό σε όσα πεις και να μην ξεφύγεις, γιατί παίζει να χάσεις το δίκιο σου. Από το μεσημέρι και μετά επικεντρώνεσαι στα της δουλειάς και πιέζεσαι για βγάλεις όσο περισσότερη γίνεται. Υπάρχει μια ένταση και μια περίεργη διάθεση. Πάρε ανάσες.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, τα σχόλια που ακούς σε ρίχνουν ψυχολογικά και υπάρχει μια απογοήτευση στην ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να πάρεις αποφάσεις. Ξέρεις όμως πως οι εν θερμώ αποφάσεις δεν τηρούνται και όταν ηρεμείς τις αναιρείς. Από την άλλη, το να συζητήσεις αυτά που θέλεις δε θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις, παρά το γεγονός ότι καίγεσαι να το κάνεις. Προσοχή στα μεγάλα λόγια και τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Από το μεσημέρι και μετά αποτραβιέσαι κάπως και εστιάζεις στο να δεις τι είναι αυτό που πυροδοτεί τις αντιδράσεις σου. Κάπου θα κολλήσεις και θα κινηθείς πιο πεισματικά, καλό όμως είναι να δεις τι μπορεί να αλλάξει και να επανέλθει μια ισορροπία, γιατί κι εσύ έχεις κουραστεί.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικά. Ο φόρτος στη δουλειά είναι αρκετός και από την πλευρά σου αντιλαμβάνεσαι πως ίσως χρειαστεί να κάνεις περισσότερα από αυτά που είχες υπολογίσει, κάτι που θα φέρει και μια κούραση αλλά κι έναν εκνευρισμό παραπάνω. Σίγουρα το ότι δε μπορείς να συνεργαστείς χωρίς εντάσεις είναι κάτι που σε ενοχλεί και σε απογοητεύει, όμως δε χάνεις το στόχο σου. Από το μεσημέρι και μετά, αρχίζεις να ανοίγεσαι και οι μπηχτές δίνουν και παίρνουν για να δείξεις την ενόχληση και τον εκνευρισμό σου. Επίσης, δώσε λίγο προσοχή στο πόσο πεισμώνεις με κάποια πράγματα

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, από τη μία θέλεις να κατανοήσεις τι παίζει παρασκηνιακά και γιατί μπορεί να δημιουργούνται θέματα και συζητήσεις πίσω από την πλάτη σου, από την άλλη όμως δε θέλεις να δώσεις στόχο και προσπαθείς να απασχοληθείς με πράγματα που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά σου. Για να μη σχολιαστείς; Για να μη φανεί η απογοήτευση που σε πιάνει; Για να αποφύγεις εντάσεις; Κάπου όμως σε πιάνει η υπερβολή μέσα σε όλο αυτό. Από το μεσημέρι και μετά επικεντρώνεσαι στα της δουλειάς. Εκεί θα χρειαστεί να προσέξεις γιατί ή θα κινηθείς με τρόπο που θα βγάλει ανταγωνισμό ή που θα νιώσεις ανταγωνισμό και θα υπάρξει κάποιο παιχνίδι δύναμης, για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

Παρθένος



Παρθένε μου, ένταση και πολλά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα από το πρωί που δε σε αφήνουν να χαλαρώσεις και να εστιάσεις σε αυτά που θέλεις να κάνεις. Κάποια σκηνικά με φίλους που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα σε βάζουν στη διαδικασία να έχεις δεύτερες σκέψεις, αλλά και να προσπαθήσεις να ψαρέψεις για να μάθεις τι παίζει. Υπάρχει έντονη παρόρμηση για να τα πεις έξω από τα δόντια, αλλά καλό είναι να κρατηθείς. Από το μεσημέρι και μετά μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τα της δουλειάς, ενώ σκέφτεσαι λίγο περισσότερο πως κάποιο ταξιδάκι θα βοηθούσε να αποσυμπιεστείς, γιατί η κατάσταση και στη δουλειά δε βοηθά ιδιαίτερα.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα είναι σημαντικό να κρατήσεις μικρό καλάθι σχετικά με όσους θα προσφερθούν να σε βοηθήσουν σε ζόρικα ζητήματα πάνω στη δουλειά. Ο φόρτος εργασίας είναι αρκετός και η προθυμία να σε βοηθήσουν δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Καλό είναι να αποφύγεις αυτή την απογοήτευση που παίζει μέσα στη μέρα με το να μη δώσεις βάση σε λόγια και υποσχέσεις, αλλά ούτε να μπεις στη διαδικασία να ξεκινήσεις συζητήσεις που θα φέρουν παράπονα και γκρίνιες στην επιφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά αλλάζει η σκέψη σου και εστιάζεις στο να κάνεις πιο πολύ πράγματα που θες. Προσοχή σε πείσματα και μπηχτές.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, τα πράγματα στη δουλειά είναι κάπως περίεργα και πολλά από αυτά που βλέπεις δε σου γεμίζουν το μάτι. Ή που θα μπεις στη διαδικασία να δεις τι μπορεί να διορθωθεί ή που θα ασχοληθείς αποκλειστικά με ό,τι έχεις να κάνεις και να τελειώσει. Υπάρχει απογοήτευση, ένταση και συζητήσεις που θα σε τσιτώσουν, καθώς μπορεί να νιώσεις πως αμφισβητούν ορισμένοι τον τρόπο που κάνεις τη δουλειά σου. Και αυτό δε μπορείς να το ανεχτείς. Από το μεσημεράκι και μετά, προσοχή στο πόσο εύκολα θα μπεις σε αντιπαράθεση με τους απέναντι. Θέλεις να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά δεν έχεις την ψυχραιμία. Έχεις λοκάρει αλλού.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα κινείσαι με περισσότερο πείσμα. Από το πρωί, υπάρχουν κάποια σκηνικά που σε ρίχνουν ψυχολογικά και σε βάζουν στη διαδικασία να αξιολογήσεις αν αξίζει να δώσεις σημασία και να ασχοληθείς ή αν είναι καλύτερα να προσπεράσεις. Μέσα σου σε τρώνε, όμως δε το δείχνεις άμεσα. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μικρά ξεσπάσματα βέβαια. Από το μεσημέρι και μετά πέφτεις με τα μούτρα στη δουλειά και από τη μία διορθώνεις λάθη, ενώ από την άλλη πιάνεσαι από λεπτομέρειες και μπαίνεις στη διαδικασία να δεις πώς θα βελτιώσεις τα πράγματα, για να κρατήσεις το μυαλό σου απασχολημένο.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, το σημαντικό σήμερα είναι να βγάλεις άκρη με τους απέναντι και να κατανοήσεις πως πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις κι από τις δύο πλευρές. Από το πρωί, υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα στο σπίτι που σε προβληματίζει, αλλά παράλληλα σε τσιτώνει αρκετά και οι αντιδράσεις σου είναι ένα κλικ παραπάνω. Συμπεριφορές σε απογοητεύουν και τις παίρνεις προσωπικά, ενώ κάπου νιώθεις πως πλανάται και μια αχαριστία στην ατμόσφαιρα. Από το μεσημέρι και μετά ασχολείσαι με πιο δημιουργικά πράγματα και εστιάζεις το ενδιαφέρον και την ενέργειά σου στο να εκφραστείς μέσω αυτών. Κι εκεί όμως επιμένεις πολύ και κουράζεσαι.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, κάποιες συζητήσεις θα σε απογοητεύσουν και θα σου ανάψουν τα λαμπάκια. Καθώς τα θέματα της δουλειάς τρέχουν κι εσύ προσπαθείς να τα βάλεις σε μια σειρά αντιλαμβάνεσαι πως η συνεννόηση δε βγαίνει όπως υπολόγιζες και περίμενες και τελικά παίζει τα μεγαλύτερο βάρος να πέσει πάνω σου. Οι απαντήσεις που δίνεις σε πολλά που ακούς δεν είναι και οι πιο ήπιες, για αυτό ψυχραιμία. Από το μεσημέρι και μετά, νιώθεις όλη την πίεση να συσσωρεύεται και είναι εύκολο να υπάρξουν ξεσπάσματα ακόμα και στα πιο απλά σχόλια που ακούσεις. Απόφυγε να ξεσπάσεις σε δικά σου πρόσωπα, όσο κι αν θεωρείς πως θα σε καταλάβουν.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα παρατηρείς διάφορα που είχες συζητήσει να μην τηρούνται κι αυτό σε ενοχλεί. Σε εκνευρίζει. Αυτό που θέλει προσοχή είναι να μην ξεσπάσεις σε αγορές και αχρείαστες σπατάλες για να νιώσεις καλύτερα. Είναι αρκετά αυτά που μπορεί να τριγκάρουν ανασφάλειες και να κινηθείς παρορμητικά και υπερβολικά, επομένως είναι σημαντικό να πάρεις λίγη απόσταση και να τα δεις πιο ψύχραιμα. Όσο γίνεται. Από το μεσημέρι και μετά το μυαλό σου αρχίζει και στρέφεται σε πιο εσωτερικές διαδικασίες. Εκεί παίζει να χαθείς σε αναλύσεις, στην προσπάθειά σου να βρεις άκρη και το τι μπορεί να παίζει σε διάφορα θέματα. Προσοχή σε κουτσομπολιά.