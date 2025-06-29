Τίτλοι τέλους για τους Weekenders

Αυλαία έπεσε σήμερα οριστικά για τους Weekenders στον ΑΝΤ1 με τον Θανάση Πάτρα και τον Δημήτρη Πανόπουλο και οι παρουσιαστές θέλησαν να αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό τους.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος ανέφερε από την πλευρά του: «Δεν ξέρω αν ήταν πετυχημένη εκπομπή, αλλά σίγουρα ήταν ευτυχισμένη εκπομπή. Ευχαριστούμε τον ΑΝΤ1 για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία. Ήταν τιμή μου που δούλεψα μαζί σας, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις στιγμές. Οι εκπομπές τελειώνουν, οι παρέες μένουν».

Ο Θανάσης Πάτρας είπε με τη σειρά του: «Δεν μου αρέσουν καθόλου οι αποχαιρετισμοί, τους θεωρώ άβολους, στρεσογόνους. Όσο καλά περνάω όταν κάνω τη δουλειά, τόσο στρεσάρομαι όταν έχουμε φινάλε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, γιατί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ευχαριστούμε το κανάλι για την τιμή που μας έκανε να μας φιλοξενήσει.

Ευχαριστούμε και εσάς τους τηλεθεατές που ήσασταν κοντά μας, μας είπατε πάρα πολύ ωραία λόγια, μας δώσατε αγάπη και χαρά. Μην στεναχωριέστε επειδή τελείωσε, χαμογελάστε επειδή συνέβη. Κανένα τέλος δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια. Καλή συνέχεια στο σταθμό, σε ότι κάνει, καλή επιτυχία σε όλες τις εκπομπές. Όλα για καλό και όλα με το καλό. Καλό καλοκαίρι!».

