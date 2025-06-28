Σρόιτερ: «Κάποια vidcast τα κάνουν ερασιτέχνες, αλλά τα κάνουν καλύτερα από επαγγελματίες»

Ο Αντώνης Σρόιτερ μίλησε στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται" και έκανε τον απολογισμό της τηλεοπτικής σεζόν που πέρασε.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά για την τηλεόραση σε όλους τους τομείς, με πολλά γεγονότα. Προσωπικά, μια ακόμη χρονιά στο κεφάλι μας, μια ακόμη χρονιά πιο κοντά στη σύνταξη. Δεν την ονειρεύομαι τη σύνταξη, αλλά όπως έχω πει, δε σκοπεύω να πεθάνω μέσα στο στούντιο, κάποια στιγμή ο κόσμος θα με βαρεθεί ή μπορεί να βαρεθώ εγώ, και με πολύ ωραίο τρόπο θα μου πουν ότι είναι καιρός να πάω σπίτι μου» ανέφερε αρχικά

«Μετά από 16 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, θα σου πω ότι είναι day by day και year by year όλο αυτό. Στον 20χρονο Αντώνη θα έλεγα να πάει να παίξει μπάσκετ καλύτερα, πιο πολλά λεφτά βγαίνουν εκεί. Έχω μπει κι εγώ στον πειρασμό να κάνω vidcast και ίσως αυτό να είναι και το μέλλον. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει πολύ γρήγορα και ίσως του χρόνου, αντί να είμαι εγώ στο δελτίο να είναι ένα ΑΙ ρομποτάκι που να τα λέει και καλύτερα…

Τα vidcast είναι μια χαρά εκπομπές. Και κάποια τα κάνουν και άνθρωποι που δηλώνουν ερασιτέχνες αλλά τα κάνουν πάρα πολύ καλά, καλύτερα και από επαγγελματίες», πρόσθεσε.



