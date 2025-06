Σπίλμπεργκ για «Τα Σαγόνια του Καρχαρία»:"Είναι η πιο δύσκολη ταινία που έχω κάνει ποτέ"

Πενήντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας "Τα σαγόνια του καρχαρία" και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι μόλις ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, έπαθε κρίση πανικού.

«Όταν η ταινία ολοκληρώθηκε στο νησί Martha's Vineyard, έπαθα κρίση πανικού. Είχα ξεπεράσει τα όριά μου, ήμουν εκεί επτά ή οκτώ μήνες. Ήταν, από άποψη συντονισμού και διαχείρισης της παραγωγής, νομίζω η πιο δύσκολη ταινία που έχω κάνει ποτέ», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.

«Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, νόμιζα ότι θα πάθω ανακοπή. Πήγαινα συνέχεια στο μπάνιο και έριχνα νερό στο πρόσωπό μου. Έτρεμα. Ήμουν εντελώς εκτός εαυτού», πρόσθεσε.

