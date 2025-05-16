Παπούλια για Φιλιππίδη: «Δε θέλω να μαυρίζω τη ζωή μου με δυσάρεστα πράγματα, συγχωρώ αλλά δεν ξεχνάω»

Η Εβελίνα Παπούλια βρέθηκε στο podcast «Make up stories» και αναφέρθηκε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, στην οποία είναι μάρτυρας, λέγοντας για τον ηθοποιό πως συγχωρεί, αλλά δεν ξεχνάει.

«Είναι μια υπόθεση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει και πρέπει να τελειώσει εκεί που ανήκει. Δεν θέλω να μαυρίζω τη ζωή μου με δυσάρεστα πράγματα… Είμαι ένας άνθρωπος που το παρελθόν μένει στο παρελθόν. Συγχωρώ αλλά δεν σημαίνει ότι ξεχνάω γιατί το να ξεχάσω σημαίνει ότι δεν με προστατεύω. Δεν θα επιλέξω να κάνω παρέα με κάποιον που μου κάνει κακό, αλλά δεν θέλω να του κάνω κακό», ανέφερε.

