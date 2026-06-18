Παγιατάκη: Η αποκάλυψη για τον δεύτερο γάμο της Αλίκης

Η Βίκυ Παγιατάκη έκανε μία προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας για πρώτη φορά για ένα περιστατικό που αφορά στον γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Κώστα Ηλιάδη.

Η αστρολόγος περιέγραψε, βρέθηκε έξω από την εκκλησία την ημέρα του γάμου, καθώς ο ξάδερφός της, ο αείμνηστος Σπύρος Παγιατάκης, ήταν ένας από τους μάρτυρες του ζευγαριού και την είχε ενημερώσει τότε για το γεγονός, ζητώντας της μάλιστα να μην το αποκαλύψει ποτέ.

«Ήμουν έξω από την εκκλησία στο δεύτερο γάμο της, με τον Γιώργο Ηλιάδη, τον Κύπριο.



Ο αείμνηστος Σπύρος Παγιατάκης, ξάδερφός μου, ήταν μάρτυρας μέσα. Και μου είπε “θα πάμε εκεί, γιατί παντρεύεται η Βουγιουκλάκη, σου το λέω εσένα και δεν θα το πεις ποτέ”. Δεν το είπα ποτέ! Είναι η πρώτη φορά που το λέω!

Και τόσα χρόνια ήξερα εγώ για το γάμο, ενώ αποκαλύφθηκε πάρα πολύ μετά. Δεν είχε βγει τίποτα προς τα έξω. Αν το είχα πουλήσει τότε, θα είχα βγάλει πολλά λεφτά», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Μαραντίνης για το μέλλον των Onirama: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση»

SNIK: Έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό στο Ντουμπάι