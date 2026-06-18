ΠΕΜ.18 Ιου 2026 18:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Παγιατάκη: Η αποκάλυψη για τον δεύτερο γάμο της Αλίκης

γ
clock 18:00 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Βίκυ Παγιατάκη έκανε μία προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας για πρώτη φορά για ένα περιστατικό που αφορά στον γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Κώστα Ηλιάδη.

Η αστρολόγος περιέγραψε, βρέθηκε έξω από την εκκλησία την ημέρα του γάμου, καθώς ο ξάδερφός της, ο αείμνηστος Σπύρος Παγιατάκης, ήταν ένας από τους μάρτυρες του ζευγαριού και την είχε ενημερώσει τότε για το γεγονός, ζητώντας της μάλιστα να μην το αποκαλύψει ποτέ.

«Ήμουν έξω από την εκκλησία στο δεύτερο γάμο της, με τον Γιώργο Ηλιάδη, τον Κύπριο.

Ο αείμνηστος Σπύρος Παγιατάκης, ξάδερφός μου, ήταν μάρτυρας μέσα. Και μου είπε “θα πάμε εκεί, γιατί παντρεύεται η Βουγιουκλάκη, σου το λέω εσένα και δεν θα το πεις ποτέ”. Δεν το είπα ποτέ! Είναι η πρώτη φορά που το λέω!

Και τόσα χρόνια ήξερα εγώ για το γάμο, ενώ αποκαλύφθηκε πάρα πολύ μετά. Δεν είχε βγει τίποτα προς τα έξω. Αν το είχα πουλήσει τότε, θα είχα βγάλει πολλά λεφτά», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης 

Μαραντίνης για το μέλλον των Onirama: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση»

SNIK: Έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό στο Ντουμπάι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βίκυ Παγιατάκη Γάμος Αλίκη Βουγιουκλάκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis