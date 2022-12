Μπένος - Χαλκιάς: Απαντούν για τις αντιδράσεις στο φιλί του Αντώνη με τον Σπύρο στο Maestro

Ο Ορέσης Χαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος ήταν καλεσμένοι της εκπομπής Night Out και φυσικά αναφέρθηκαν στην αγαπημένη σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τις αντιδράσεις μετά τη σκηνή με το φιλί του Αντώνη και του Σπύρου.

«Από το δικό μου περιβάλλον ήταν θετικές οι αντιδράσεις για αυτή τη σκηνή. Χάρηκα για αυτό γιατί είμαστε στο 2022 και συμβαίνουν άλλα πράγματα, οπότε ας εστιάσουμε εκεί και όχι εδώ. Γιατί να προσέξω δηλαδή το φιλί ανάμεσα σε δυο άντρες; Χάρηκα που οι αντιδράσεις ήταν θετικές ως προς εαυτό. Τώρα, εντάξει, την επόμενη μέρα το πρωί θυμάμαι πως όταν ξύπνησα ακολούθησα τη συνήθεια που έχω να σκρολάρω στο κινητό. Σου βγάζει πάντα αυτά τα sites που έπαιζε η φωτογραφία αυτή και τσέκαρα από περιέργεια. Έβλεπα τα σχόλια από κάτω και εντάξει, ήταν…! Δεν μπορώ να πω τώρα τι αλλά ήταν και λίγο ανησυχητικά νομίζω. Πολλά, πολλά. Η πλειοψηφία υπερασπίστηκε αυτό το κομμάτι ευτυχώς αλλά υπήρχε και ένα μεγάλο ποσοστό φαντάζομαι που εντάξει…» είπε ο Γιώργος Μπένος.

Από την άλλη, ο Ορέστης Χαλκιάς ανέφερε: «Μου έστειλε μήνυμα ένα παλικάρι που ένιωσα πάρα πολύ όμορφα όταν μου είπε ότι παραλίγο να κάνει come out στη σκηνή που έκανα come out! “Για λίγο δεν το έκανα αλλά ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία σε άλλη σκηνή”, μου έγραψε. Και του είπα πως χαίρομαι πάρα πολύ».

