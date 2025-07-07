Μιχάλης Χατζηγιάννης: "Όταν χωρίζω μου είναι πολύ πιο εύκολο να γράψω ένα τραγούδι"

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βρέθηκε καλεσμένος στο "Καλύτερα Δε Γίνεται" και αποκάλυψε ότι οι περίοδοι χωρισμού λειτουργούν συχνά ως έμπνευση για τη σύνθεση τραγουδιών.

«Όχι, δεν έχω συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι πιο δόκιμο το κατακλεισμένο αυτό συναίσθημα που νιώθεις όταν αποχωρίζεσαι έναν άνθρωπο από τη ζωή σου με τον οποίο έχεις περάσει πολλά και έχεις δεθεί, ο τρόπος για να εκφραστείς, αναβλύζονται από μέσα σου ένα σορό συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή, πολύ εύκολα – τουλάχιστον στην περίστασή μου – μπορώ να γράψω. Είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα. Ίσως έχει κάτι καλό ο χωρισμός, γράφω τραγούδια. Το τραγούδι εδράζεται στο αίσθημα του πόνου, της λύπης, του αποχωρισμού και δεν μιλάμε μόνο για τον χωρισμό», είπε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης

