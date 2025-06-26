MasterChef 2025: Μεγάλος νικητής ο Νέστορας Νέστορας

O Λευτέρης και ο Νέστορας ήταν εκείνοι που κλήθηκαν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον μεγάλο τελικό του MasterChef προκειμένου να πάρουν τον τίτλο και φυσικά το έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στην τελευταία μέρα του διαγωνιστικού μέρος, ο Λευτέρης και ο Νέστορας θα έπρεπε να μαγειρέψουν στην κουζίνα του MasterChef για την τελευταία και πιο σημαντική μαγειρική του ριάλιτι. Και η μαγειρική χρονιά έκλεισε με μια ακόμα δοκιμασία αντιγραφής που έφερε την υπογραφή του καλεσμένου σεφ, Jeremy Chan.

Οι δυο προηγούμενες δοκιμασίες των δυο φιναλίστ του διαγωνισμού είχαν δώσει ήδη δυο σφραγισμένους φακέλους με τις βαθμολογίες τους και αυτό το βράδυ, το βράδυ της Τετάρτης, θα «σφραγιζόταν» ο τρίτος και τελευταίος φάκελος με τη βαθμολογία της τελευταίας τους δοκιμασίας.

Λευτέρης ή Νέστορας; Ποιος θα είχε συνολικά την υψηλότερη βαθμολογία και θα σήκωνε το τρόπαιο του MasterChef και, βεβαίως, το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ;

Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, οι τρεις κριτές του MasterChef ήρθαν ζωντανά στις οθόνες μας προκειμένου να ανακοινώσουν τον μεγάλο νικητή. Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος άρχισαν να ανακοινώνουν τις βαθμολογίες από τις δοκιμασίες του τελικού και να κορυφώνουν την αγωνία τόσο των παρευρισκομένων στο πλατό όσο και των τηλεθεατών του STAR.

Έπειτα από την ανακοίνωση όλων των δοκιμασιών του μεγάλου τελικού, ο νικητής του MasterChef 2025 είναι ο… Νέστορας Νέστορας με 27 βαθμούς και ακολούθησε ο Λευτέρης Πέτρου με 26 βαθμούς.

Τζεφ Μπέζος–Σάντσεζ: Ο «γάμος του αιώνα» στη Βενετία κοστίζει μια περιουσία