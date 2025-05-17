Μαλέσκου για Μενεγάκη: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να τελειώσει η καραμέλα της σύγκρισης»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στο Secret και αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη αλλά και στην ιδανική, για την ίδια, επιστροφή στην τηλεόραση.

Έχετε βρεθεί και μιλήσει ποτέ με την Ελένη Μενεγάκη;

Όχι, δεν την έχω γνωρίσει ούτε την έχω συναντήσει ποτέ από κοντά. Και πως να γίνει αυτό, άλλωστε, εφόσον δεν έχουμε κανένα κοινό σημείο αναφοράς; Βέβαια, εγώ από περιέργεια και μόνο, αν συνέβαινε αυτό και οι ρόλοι ήταν αντεστραμμένοι, δεν σου κρύβω ότι θα σκεφτόμουν το ενδεχόμενο να συνυπάρξουμε τηλεοπτικά για μια ωραία κουβέντα – γνωριμία.

Να καταλάβουν και αυτοί που πιθανώς αναρωτιούνται ποια είναι ποια. Μάλλον μόνο έτσι θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η καραμέλα της σύγκρισης. Επειδή όμως δεν νομίζω να γίνει ποτέ αυτό, μάλλον θα κουβαλάω την ταμπέλα για καιρό. Δεν βαριέσαι, μακάρι αυτά να είναι τα προβλήματα μου.

Ιδανικά, με την επιστροφή σου στην τηλεόραση τι θα ήθελες να κάνεις;

Χωρίς να το πολυσκεφτώ, θα σου έλεγα μαγκαζίνο. Αυτό είναι πιο κοντινό σε μένα. Με ωραίες εναλλαγές, ποικιλία, με διαφορετικά θέματα, ανθρώπους, εμπειρίες να μοιράζομαι με τον κόσμο. Με χαρά, φρεσκάδα, χαμόγελο, χιούμορ και αισιοδοξία. Είναι πιο κοντά σε αυτό που ξέρω και αγαπώ να κάνω. Ασφαλώς όμως, επειδή σε αυτή τη ζωή ποτέ μη λες ποτέ, δεν αποκλείω τίποτε.

Στο κάτω – κάτω, δεν είναι οι καιροί σαν κάποτε, όταν είχαμε την άνεση και τις πολλές εναλλακτικές να απορρίπτουμε προτάσεις μέχρι να έρθει η τελεία για εμάς. Η δουλειά είναι δουλειά. Κι όταν βιοπορίζεσαι από αυτήν, χρειάζεται να έχεις αντανακλαστικά για να προσαρμοστείς στα δεδομένα. Αυτό θεωρώ επαγγελματική ευφυΐα στις μέρες μας.

