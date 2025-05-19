Λιάγκας: Η απάντησή του αρνητικά σχόλια που έκανε για την Klavdia

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπη Πρωινό και θέλησε να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε με αφορμή τις δηλώσεις του για την ελληνική συμμετοχή της Eurovision.

«Κάποιοι νομίζουν ότι δεν θα μιλήσω. Όταν έγινε ο Ελληνικός Τελικός το τραγούδι της Κλαυδίας δεν μου άρεσε καθόλου. Έχω αυτό το δικαίωμα; Θεωρούσα ότι το τραγούδι της Ευαγγελίας ήταν πιο κατάλληλο γι’ αυτόν τον διαγωνισμό. Βλέποντας ότι το τραγούδι αυτό πατώνει στα στοιχήματα, βγήκα και είπα τότε ότι το τραγούδι αυτό δεν θα πάει καλά. Τότε που το άκουσα και βλέποντας και τις αντιδράσεις στην Ευρώπη που μας έβγαζαν 22ους, είπα θα πατώσουμε, δεν θα περάσουμε στον τελικό -το φοβόντουσαν πολλοί αυτό.

Το τραγούδι αυτό το ανακάλυψα στην πορεία. Το έβαζα στο ραδιόφωνο και το άκουγα συνέχεια. Δεν είναι κακό να αλλάζεις άποψη, κακό είναι να έχει εμμονή γιατί η εμμονή δείχνει κακία. Την Παρασκευή έφεραν εδώ μια σημαία και την κράτησα με χαρά. Κατάλαβα ότι το τραγούδι θα πάει καλά, έβλεπα ότι αρέσει σε όλους τους Έλληνες.

Κέρδισε η Klavdia. Όλοι συμμετέχουν κι έχουν μερίδιο επιτυχίας, όμως για μένα το μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχίας το έχει η δύναμη ψυχής, η ταπεινότητα και η φωνάρα η συγκλονιστική που τραγούδησε έτσι και ανατριχιάσαμε στην εμφάνιση του Σαββάτου. Κέρδισε η Klavdia, κανείς άλλος».

«Θεωρώ ότι στη δημοκρατία το δικαίωμα να μπορείς να κάνεις κριτική, είναι ελεύθερο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας Έλληνας συγκεκριμένα να μην έχει το δικαίωμα στη δημοκρατία που ζούμε να κάνει κριτική.

Επειδή στον τελικό, στο τέλος της μετάδοσης, η κυρία Κοζάκου είπε κάτι προφανώς αναφερόμενη σε μένα «ότι μας ψήφισε ο κόσμος παρότι είχαμε ροδάκια και καλώδια», να πω και κάτι. Η Κλαυδία κατάπιε και τα καλώδια, και τα ροδάκια και τη σκηνοθεσία, μας κατάπιε όλους. Ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις όλων των εποχών στην Eurovision. Φέτος σίγουρα ήταν η καλύτερη φωνητικά.

Αν δεν πήγαινε καλά και έβγαινε 22η θα μιλάγαμε για τα καλώδια και τα ροδάκια… Η ψήφος ήταν ότι υποκλινόμαστε στο μεγαλείο το καλλιτεχνικό και της ψυχής αυτής της κοπέλας.

Επειδή η κα Κοζάκου είναι και διευθύντρια στην ΕΡΤ, δεν είναι μόνο παρουσιάστρια που μαζί με τον Γιώργο κάνουν εξαιρετική παρουσίαση στην Eurovision. Όπως είπα και την Παρασκευή για τον Φωκά ότι θα ήμουν κομπλεξικός αν δεν έλεγα ότι η σκηνοθεσία ήταν πολύ καλή. Μόνος μου είπα την Παρασκευή ότι καμιά φορά πρέπει να περιμένουμε πριν μιλήσουμε, γιατί το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περιμέναμε.

Ότι τηλεοπτικά φαίνεται ένα καλώδιο στο πάτωμα είναι λάθος και να φαίνονται οι ρόδες είναι λάθος, αλλά είναι πολύ μικρό, είναι αστείο. Τα κατάπιε όλα αυτά η Klavdia.

«Πήρα τριών ειδών μηνύματα… Τα πρώτα μηνύματα ήταν πλάκα… δεκτά, την πάτησα. Τα δεύτερα μηνύματα ήταν και κάποια που συμφωνούσαν ότι δεν τους άρεσε το τραγούδι. Τα τρίτα μηνύματα ήταν να πάθω καρκίνο. Αν μια ολόκληρη χώρα θεωρεί ότι αντί να χαρεί με μια επιτυχία, το πρόβλημα είναι να πάθει καρκίνο ο Λιάγκας, δείτε το. Δεν είναι καλό. Για μένα όχι, για σας», κατέληξε

