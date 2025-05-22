Λένα Μαντά: "Ήταν η δύναμή μου, φοράω μαύρα γιατί η οδύνη μέσα μου δεν μου επιτρέπει κάτι άλλο"
clock 20:00 | 22/05/2025
newsroom ekriti.gr

Η Λένα Μαντά μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και εξήγησε πως φορά μαύρα μετά τον θάνατο του συζύγου της καθώς η οδύνη που έχει μέσα της δεν της επιτρέπει να φοράει κάτι άλλο. 

 «Και μόνο που είχα δίπλα τον σύζυγό μου, ήταν η δύναμή μου, ήταν η "σπονδυλική μου στήλη"». Αναφερόμενη στα μαύρα ρούχα, μια επιλογή που είχε προκαλέσει σχόλια το προηγούμενο διάστημα, η συγγραφέας εξήγησε: «Το να φοράς μαύρα είναι η οδύνη που νιώθεις μέσα σου και δεν σου επιτρέπει να φοράς κάτι άλλο», είπε η συγγραφέας.

Τέλος, αποκάλυψε πως ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα της βιβλία ετοιμάζεται να πάρει ζωή στη μικρή οθόνη: «Το "Σπίτι δίπλα στο ποτάμι" θα προβληθεί από τον Alpha τον Σεπτέμβριο».

