Λαζόπουλος: «Τα πρωινά στην τηλεόραση είναι ένα ψέμα, ντυμένα, φτιαγμένα με ένα κέφι που δεν υπάρχει»

Ο Λάκης Λαζόπουλος παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πρωινές εκπομπές αλλά και στον Γιώργο Λιάγκα.

«Η αγριότητα σήμερα στην τηλεόραση είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στο παρελθόν. Πρέπει να αλλάξει συνολικά. Η μικρότερη οθόνη νίκησε την τηλεόραση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λεξ δεν θα πατήσει ποτέ το πόδι του στην τηλεόραση. Πρέπει η μικρή τηλεόραση να σεβαστεί τους κανόνες της μικρότερης οθόνης, αν θέλει να επανακάμψει».

«Τι να δουν οι πιτσιρικάδες στην τηλεόραση; Έχει πολλούς δημοσιογράφους που λένε απίστευτα ψέματα. Τα πρωινά στην τηλεόραση είναι ένα ψέμα, ντυμένα, φτιαγμένα με ένα κέφι που δεν υπάρχει. Η τηλεόραση έχει αχρηστευτεί σαν μέσο. Τα παιδιά έχουν “ηλεκτρονικές αλάνες”, δεν παίζουν έξω», πρόσθεσε

Τι είπε για τον Λιάγκα: «Ψέμα, ψέμα, ψέμα… “Πρώτος το είπα, εγώ τον έχω βρίσει, δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα”. Στην Klavdia δεν είναι τι έλεγε, ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει. Αλλά έβλεπες ότι υπήρχε μια αόρατη καθοδήγηση. Ένιωθες ότι δεν ήθελε να συμβεί σε μια Πόντια, οτιδήποτε… Δεν νιώθεις καλά, δεν τον πιστεύω».

