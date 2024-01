Κιμ Καρντάσιαν: Χρησιμοποιεί τη συσκευή σολάριουμ για να αντιμετωπίσει την ψωρίαση

H Kim Kardashian έχει στο γραφείο της σολάριουμ αλλά όπως αποκάλυψε δεν το έχει αγοράσει για να μαύρισμα, αλλά για λόγους υγείας.

«Έχω ψωρίαση κι αυτό πραγματικά με βοηθάει, όταν είναι έντονη. Δεν το χρησιμοποιώ βέβαια πολύ συχνά», δήλωσε η διάσημη τηλεπερσόνα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η συγκεκριμένη συσκευή τη βοηθά στο αυτοάνοσο που έχει.

Kim Kardashian defends tanning bed use to aid psoriasis: ‘It really helps’ https://t.co/6TJYoB9AUI pic.twitter.com/WV146euq0r

— Page Six (@PageSix) January 19, 2024