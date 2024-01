Η Νικόλ Κίντμαν σε μια σπάνια εξομολόγηση για το διαζύγιό της με τον Τομ Κρουζ

H Nicole Kidman και ο Tom Cruise χώρισαν οριστικά το 2001. Η διάσημη ηθοποιός θυμήθηκε τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ, το 2003, την καλύτερη στιγμή της καριέρας της, που ήρθε μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου, ύστερα από 11 χρόνια γάμου.

Η ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ Α Γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της ως Βιρτζίνια Γουλφ στο «The Hours» και όπως αποκάλυψε ένιωθε στα χειρότερά της.

«Πάλευα με πράγματα στην προσωπική μου ζωή, ωστόσο η επαγγελματική μου ζωή πήγαινε τόσο καλά. Ο Ράσελ Κρόου είπε: “μην κλάψεις όταν είσαι πάνω”, αλλά έκλαιγα», εξομολογήθηκε.

«Κατέληξα να παραγγείλω σε πακέτο και να φάω στον όροφο του ξενοδοχείου Beverly Hills. Κάθισα στο πάτωμα του ξενοδοχείου, τρώγοντας τηγανιτές πατάτες και ένα μπέργκερ με την οικογένειά μου και πήγα για ύπνο. Τότε ήταν που ταρακουνήθηκα. Πρέπει να βρω την αγάπη μου. Χρειάζομαι μια αγάπη στη ζωή μου. Πήγα για ύπνο μόνη μου. Ήμουν στο κρεβάτι πριν τα μεσάνυχτα. Αν ποτέ ξανά κέρδιζα, σας λέω, θα ήμουν έξω για 24 ώρες», πρόσθεσε.

