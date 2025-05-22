Η Γη της Ελιάς: Το άνοιγμα της διαθήκης της Αρετής και το περιεχόμενό της προκαλεί σοκ στη Βασιλική

Οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς» κορυφώνονται. Το άνοιγμα της διαθήκης της Αρετής και το περιεχόμενό της προκαλεί σοκ τόσο στη Βασιλική, όσο και στην Κούλα, αφού καμιά τους δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Η Κούλα προτείνει στη Βασιλική να παραιτηθεί η ίδια από τη διαθήκη, αλλά η πρότασή της δεν γίνεται δεκτή.

Η Βασιλική δεν νοιάζεται για τα περιουσιακά στοιχεία της μάνας της, αλλά την έχει πληγώσει η απόρριψη που δέχτηκε από εκείνη. Η Ασπασία συνεχίζει να συμπεριφέρεται με ψυχρότητα απέναντι στον Δημοσθένη, ο οποίος τα έχει χάσει με αυτή τη συμπεριφορά.

Στη διαδρομή, ωστόσο, κάνει μια στάση στο σπίτι της Ιουλίας στην Κηφισιά κι εκεί οι δυο τους έρχονται πιο κοντά και δίνουν ένα φιλί που, την επόμενη μέρα, τους φέρνει σε αμηχανία.

Η Παυλίνα βλέπει τη Βασιλική και τον Στέφανο μέσα στο ιατρείο να φιλιούνται. Ο Λυκούργος ανακοινώνει στην Ιουλία και τη Βασιλική ότι η αίτηση για την αποφυλάκιση του Στάθη απορρίφθηκε.

