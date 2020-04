Η τελευταία έμπνευση “Dance With The Tsiodras” και είναι το νέο hit σε μία διασκευή του “Dance with the Devil” με την υπογραφή του stand up comedian Αλεξάνδρου Χαριζάνη.

Mάλιστα, ο ίδιος το έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: "Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι"

Ακούστε το: