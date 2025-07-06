Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ναταλίας Γερμανού στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου υποδέχθηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha και μεταξύ τους έκαναν μία ειλικρινή κουβέντα.

«Θέλω να πω κάτι, το οποίο έχω πει και χωρίς να είναι η Κωνσταντίνα παρούσα. Δεν ξέρω αν στο είχαν μεταφέρει ή αν είχε τύχει να το δεις, για τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή τη μια χρονιά που μοιραστήκαμε μαζί στο "Μες στην καλή χαρά", ήταν μια χρονιά ζορισμένη για όλους μας. Εγώ προσωπικά, το λέω και δημόσια, δεν αισθάνθηκα ότι φερόμουν πάρα πολύ καλά στην Κωνσταντίνα τότε», υπογράμμισε η Ναταλία Γερμανού.

«Ήσουν φοβισμένη και, επειδή ο φόβος μας βγαίνει με διάφορους τρόπους, θέλω να το πω για να μην μείνει πια η εντύπωση στον κόσμο ότι "όλος ο κόσμος ήμασταν τα θύματα αυτού του κοριτσιού". Λίγο να ηρεμήσουμε, θέλω να το χαλαρώσουμε αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.

