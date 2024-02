Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ζωή του τραγουδιστή γίνεται σειρά στο Netflix

Η ζωή του διάσημου Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από σειρά που ετοιμάζει το Netflix, έχοντας την έγκριση και την καθοδήγησή του. Για πρώτη φορά ο σταρ θα μοιραστεί λεπτομέρειες τόσο για τη ζωή του όσο και για την απίστευτη μουσική του καριέρα.

Η σειρά η οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη φάση της ανάπτυξης, θα αφηγηθεί πώς ο Ιγκλέσιας έγινε ο πρώτος μη Αγγλόφωνος καλλιτέχνης που μπήκε στην αμερικανική και ασιατική αγορά και γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της 55χρονης καριέρας του, ο γεννημένος στη Μαδρίτη καλλιτέχνης έχει ερμηνεύσει τραγούδια σε 12 γλώσσες και πάνω από 60 εκατομμύρια θεατές τα έχουν απολαύσει στις εμφανίσεις του.

«Για πρώτη φορά αποφάσισα να μοιραστώ την αλήθεια της ζωής μου με μια παγκόσμια εταιρεία όπως το Netflix. Μετά από πολλή σκέψη, μια πολύ συγκινητική επιστολή από την αντιπρόεδρο περιεχομένου του Netflix, Bela Bajaria ήταν αρκετή για να με πείσει ότι το Netflix ήταν η ιδανική εταιρεία για την πραγματοποίηση αυτού του πρότζεκτ» ανέφερε σε δήλωσή του.

