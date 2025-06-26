H Όλγα Κεφαλογιάννη μιλά για το διαζύγιό της

Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Αλήθειες με την Ζήνα” του STAR και αναφέρθηκε στο δύσκολο διαζύγιό της από τον Μίνωα Μάτσα.

«Για εμένα, προφανώς, καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι θα έχω λίγο χρόνο για να περάσω και με τα δίδυμα, με τα παιδάκια μου τα οποία θα κλείσουν τα 4 τώρα τον Σεπτέμβριο, και είμαστε στην πιο ωραία φάση. Έχουμε πλέον πάρα πολύ μεγάλη διάδραση και πραγματικά είναι απολαυστικό να τα βλέπεις να μεγαλώνουν, να τα βλέπεις να αυτονομούνται, να έχουν το καθένα πολύ διαφορετική προσωπικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην προσωπική της δοκιμασία, το διαζύγιο: «Αναμφισβήτητα η διαδικασία ενός διαζυγίου σε επιβαρύνει και για όποιον το έχει περάσει δεν νομίζω ότι είναι μία εύκολη διαδικασία. Και όταν αισθάνεσαι ότι έχεις δώσει αγάπη και πίστη και έχεις εισπράξει προδοσία και κακία… εντάξει, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς».

