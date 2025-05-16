Eurovision: Οι πρώτες δηλώσεις της Κλαυδίας μετά την πρόκρισή της στον τελικό

Η Klavdia αμέσως μετά την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου της Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας μίλησε τις τηλεοπτικές κάμερες και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης. Δεν το έχω ξαναδεί. Οι άνθρωποι να λένε ό,τι και να γίνει, είμαστε κερδισμένοι, είμαστε περήφανοι. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, δεν έχω λόγια» ανέφερε η Klavdia.

«αυτό που έζησα και ζήσαμε δεν θα το ξεχάσω ποτέ χαρή σε σας. Σας αγαπώ. Για την Ελλάδα μας»,πρόσθεσε.

