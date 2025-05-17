Eurovision 2025: Η Κλαυδία μάγεψε την Ευρώπη

Η Κλαυδία ανέβηκε 17η στη σκηνή του μεγάλου Τελικού της Eurovision 2025 με την "Αστερομάτα".

Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό, την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη μνήμη, εμπνευσμένο από την ιστορία της ποντιακής γενοκτονίας, αλλά και διαχρονικά επίκαιρο μπροστά στις παγκόσμιες κρίσεις που εκτοπίζουν εκατομμύρια ανθρώπους. Το δέντρο είναι μια οπτική μεταφορά της συνέχειας, της ρίζας, της παρηγοριάς που κουβαλά η παράδοση, όταν τίποτα άλλο δεν απομένει στον άνθρωπο που φεύγει απ’ τον τόπο του με βία.

Η “Αστερομάτα” είναι η γυναίκα, είναι η πατρίδα, είναι το τραύμα, είναι και το φως που βρίσκουμε όταν δεν υπάρχει πια κανείς να μας το δείξει. Η σκηνική σύλληψη το αποδίδει αυτό με απόλυτο σεβασμό: η χορεύτρια-αντανάκλαση της μητρικής φιγούρας καθοδηγεί, πονά, αποχωρεί, μα δεν φεύγει ποτέ. Γίνεται έναστρος ουρανός, εκεί όπου συμπαντικά θα ενωθούμε όλοι.

Καλή επιτυχία Ελλάδα!

