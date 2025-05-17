ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 00:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Eurovision 2025: Η Κλαυδία μάγεψε την Ευρώπη
κλαυδία
clock 23:45 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κλαυδία ανέβηκε 17η στη σκηνή του μεγάλου Τελικού της Eurovision 2025 με την "Αστερομάτα". 

Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό, την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη μνήμη, εμπνευσμένο από την ιστορία της ποντιακής γενοκτονίας, αλλά και διαχρονικά επίκαιρο μπροστά στις παγκόσμιες κρίσεις που εκτοπίζουν εκατομμύρια ανθρώπους. Το δέντρο είναι μια οπτική μεταφορά της συνέχειας, της ρίζας, της παρηγοριάς που κουβαλά η παράδοση, όταν τίποτα άλλο δεν απομένει στον άνθρωπο που φεύγει απ’ τον τόπο του με βία.

Η “Αστερομάτα” είναι η γυναίκα, είναι η πατρίδα, είναι το τραύμα, είναι και το φως που βρίσκουμε όταν δεν υπάρχει πια κανείς να μας το δείξει. Η σκηνική σύλληψη το αποδίδει αυτό με απόλυτο σεβασμό: η χορεύτρια-αντανάκλαση της μητρικής φιγούρας καθοδηγεί, πονά, αποχωρεί, μα δεν φεύγει ποτέ. Γίνεται έναστρος ουρανός, εκεί όπου συμπαντικά θα ενωθούμε όλοι.

Καλή επιτυχία Ελλάδα!

Διαβάστε επίσης 

Μαλέσκου για Μενεγάκη: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να τελειώσει η καραμέλα της σύγκρισης»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Eurovision Τραγούδι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis