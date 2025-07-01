Αρβανιτάκη: «Είναι δυνατόν να πάω να τραγουδήσω δίπλα από εκεί που πεθαίνουν άνθρωποι; Ας είμαστε σοβαροί»

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μίλησε στην ιστοσελίδα Rosa Progressive και αναφέρθηκε στην πολυσυζητημένη συναυλία Ελλήνων καλλιτεχνών στο Ισραήλ, που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ελευθερία, γίνεται ένας πόλεμος πολύ κοντά μας, στη Γάζα. Εσύ, σήμερα, τώρα, έτσι, θα πήγαινες να τραγουδήσεις στο Ισραήλ;

«Όχι. Φυσικά και δεν θα πήγαινα να τραγουδήσω στο Ισραήλ. Γίνεται μια γενοκτονία εκεί. Ας είμαστε σοβαροί. Έχω και πολλούς φίλους Εβραίους αλλά αυτό που συμβαίνει με τον Νετανιάχου, είναι η καταστροφή ενός λαού», ξεκαθαρίζει η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Άρα εκεί δεν θα μπορούσες εσύ να βρεθείς τώρα και να ερμηνεύσεις τα τραγούδια σου;

«Όχι, σε καμία περίπτωση. Μόνο στο πλοιαράκι το οποίο πλησίασε προ ημερών τη Γάζα θα μπορούσα να τραγουδήσω. Μόνο μέσα στο Madleen θα μπορούσα να τραγουδήσω τα τραγούδια μου. Εκεί, ναι, θα τραγουδούσα. Θα μου άρεσε. Θα έβρισκα νόημα. Το που και πότε θα πεις τα τραγούδια σου είναι μια πράξη, είναι μια δήλωση. Τα τραγούδια δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή. Έχει σημασία και το μέρος και οι συνθήκες που θα τα καταθέσεις. Τώρα αυτό που συμβαίνει είναι πάνω απ’ όλα. Είναι μια γενοκτονία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω αυτό που συμβαίνει εκεί. Είναι δυνατόν να πάω να τραγουδήσω δίπλα από εκεί που πεθαίνουν άνθρωποι;», σημειώνει

