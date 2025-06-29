Αμούτζας: Τα πρώτα λόγια μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο Ράλλυ Ακρόπολις
αμουτζας
clock 20:00 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο  Γιώργος Αμούτζας μίλησε στην εκπομπή «Formula 1 show» μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα και πώς εκείνος και ο συνοδηγός του, Ηλίας Παναγιωτούνης, κατάφεραν να βγουν αλώβητοι.

«Το Ράλλυ Ακρόπολις δεν εξελίχθηκε και πολύ καλά, έτσι είναι οι αγώνες. Θα μπορούσα να αφήσω λίγο γκάζι, να περάσω πιο αργά, δεν θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε με τίποτα. Την στιγμή που συνέβη δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε πως ένα τόσο μικρό πήδημα, ένα σημείο που είναι γραμμένο στις σημειώσεις μας τις αγωνιστικές, ένα σημείο που το γνωρίζουμε καλά οι Έλληνες οδηγοί, σημείο που τα περισσότερα αυτοκίνητα περνούν χωρίς πρόβλημα…», είπε αρχικά ο Γιώργος Αμούτζας.

«Στο ράλλυ ρισκάρεις, κινείσαι μονίμως στα όρια, μπορεί να γίνει λάθος, όμως υπάρχουν και αυτές οι πολύ άτυχες στιγμές, εκεί που δεν έχεις κάνει κάτι πολύ λάθος, δεν βγήκες απ’ το δρόμο, ο δρόμος απλώς ήταν περισσότερο “σπασμένος” απ’ αυτό που θεωρούσαμε. Το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε απλώς να πηδήξει και να συνεχίσει την πορεία του, σκάλωσε με αποτέλεσμα να βυθίσει τα μούτρα και να κάνει αυτές τις άσχημες τούμπες», κατέληξε 

Ηθοποιός Ράλι Ακρόπολις
