Τρέξιμο: Πώς να προστατευτείς από τον ήλιο

Ο υδράργυρος σκαρφαλώνει και πολλοί, μέσα στον… καύσωνα ετοιμάζονται να ξεκινήσουν προετοιμασία για τους αγώνες του φθινοπώρου.

Οι μεγάλες, ηλιόλουστες μέρες του καλοκαιριού με τον καταγάλανο ουρανό και τον καλό καιρό μπορεί να μοιάζουν με το όνειρο κάθε δρομέα. Η ζέστη όμως, η υγρασία και η έντονη ηλιοφάνεια μπορούν να θέσουν προκλήσεις στο τρέξιμο που δεν περιμέναμε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις τους δρομικούς σου στόχους τους επόμενους μήνες.

Με τις παρακάτω συμβουλές θα καταφέρεις να μείνεις συνεπής στο προπονητικό σου πρόγραμμα, δίχως να θυσιάζεις άνεση ή ασφάλεια.

Ξεκίνα από το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου

Πρώτον και κυριότερο, μην ξεχνάς το καπέλο σου, το οποίο θα προστατεύσει – σε συνδυασμό με το αντηλιακό – το τριχωτό της κεφαλής από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Μια καλή επιλογή είναι ένα καπέλο με γείσο περίπου 4 ιντσών για να καλύπτονται μεταξύ άλλων και τα αφτιά, εκτός από το πρόσωπο και τη γραμμή των μαλλιών σου. Εξίσου σημαντικό είναι να φοράς και τα γυαλιά ηλίου σου, καθώς είναι σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα μάτια σου από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Επέλεξε ρούχα με δείκτη προστασίας

Ειδικά για τα καλοκαιρινά σου τρεξίματα, εξοπλίσου με ρούχα με αντηλιακή προστασία κατά των επιβλαβών ακτίνων UVA και UVB. Οι μπλούζες που είναι γνωστές ως «rash guards» είναι μπλουζάκια με SPF, τα οποία προστατεύουν το δέρμα από τον ήλιο ενώ μπορείς να βρεις και μανίκια, παντελόνια ή γάντια. Η επιλογή του συγκεκριμένου ρουχισμού θα σε διευκολύνει, καθώς δεν θα χρειάζεται να εφαρμόσεις ή να ανανεώσεις το αντηλιακό ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις περιοχές που καλύπτονται.

Τρέξιμο πάντα με αντηλιακό

Με τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος να αυξάνονται, είναι σημαντικό να αποφεύγεις την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις ώρες που είναι πιο δυνατός. Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιείς αντηλιακό, ακόμα και τις μέρες με συννεφιά, μιας και οι επιβλαβείς ακτίνες μπορούν να διαπεράσουν τα σύννεφα. Για να βρεις το αντηλιακό που ταιριάζει καλύτερα στην επιδερμίδα σου, δοκίμασε διάφορους τύπους. Ενώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία για να επιλέξεις, δύο είναι οι βασικές κατηγορίες. Υπάρχουν τα χημικά αντηλιακά, τα οποία συχνά έχουν δραστικά συστατικά, όπως η οξυβενζόνη και τα ορυκτά αντηλιακά που περιέχουν είτε ψευδάργυρο είτε τιτάνιο. Τα ορυκτά αντηλιακά είναι καλύτερα για το ευαίσθητο δέρμα, φαίνεται να προστατεύουν καλύτερα και δεν φεύγουν όταν τρέχεις.

Τρέξιμο με έξυπνες επιλογές

Εκτός από την αντηλιακή προστασία, ένας από τους καλύτερους τρόπους να αποφύγεις το ηλιακό έγκαυμα είναι να βρίσκεσαι τακτικά υπό σκιά. Για αυτό, βρες μια σκιερή διαδρομή και προγραμμάτισε τα τρεξίματά σου είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα, για να επωφεληθείς και από τη δροσιά. Διατήρησε την ενυδάτωσή σου σε καλά επίπεδα, πίνοντας νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνησή σου και μην ξεχνάς να ανανεώνεις το αντηλιακό σου ανά 2-3 ώρες ή και συχνότερα εάν ιδρώνεις.

Πηγή: vita.gr

