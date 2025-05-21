Το smoothie που συμβάλλει στη μείωση του φουσκώματος και στην απώλεια κιλών

Με 5 υλικά αυτό το smoothie θα γίνει ο «σύμμαχός» σου για πιο επίπεδη κοιλιά.

Ηαλήθεια είναι πως το να καταφέρεις να έχεις επίπεδη κοιλιά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, αφού πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Από το πόσο ισορροπημένη είναι η διατροφή σου, μέχρι το πώς αντιδρούν οι ορμόνες σου, αλλά και το πόσο είναι η γυμναστική είναι μέρος της ζωής σου.

Το σίγουρο είναι πως το να ενσωματώνει κανείς στη διατροφή του όσο το δυνατότερο περισσότερο τις φυτικές ίνες, είναι ένα πολύ ισχυρό «όπλο».

Σύμφωνα με τους διατροφολόγους τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες αυξάνουν τον κορεσμό, διεγείρουν το πεπτικό σύστημα και ρυθμίζουν την εντερική δραστηριότητα. Κάπως έτσι, είναι πιο εύκολο να ρυθμιστεί και το βάρος μας - πάντα βέβαια, σε συνεννόηση και με τους ειδικούς.

Το flat tummy smoothie στο οποίο «ορκιζόμαστε»

Ένα δοκιμασμένο smoothie, πάντως που βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στην αφύπνιση του μεταβολισμού είναι το παρακάτω και είναι πολύ εύκολο να το φτιάξεις, αφού έχει 5 πολύ απλά υλικά.

Υλικά:

1 ακτινίδιο



μισό μήλο



10 ml νερό



χυμό από μισό λεμόνι και



1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ

Βάζεις όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπλέντερ μέχρι να δημιουργήσεις ένα «λείο» ρόφημα. Αυτό το smoothie είναι ένα «απίστευτο» μείγμα βιταμίνης C, βιταμίνης Ε, χαλκού, σιδήρου και άλλων μετάλλων.

Το μήλο λόγω της περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, δίνει μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού και βοηθά στην ομαλοποίηση της εντερικής δραστηριότητας. Το τζίντζερ, από την άλλη πλευρά, προάγει έναν αποτελεσματικό μεταβολισμό λόγω της πεπτικής του δράσης.

Πίνοντας κάθε μέρα, το συγκεκριμένο smoothie μπορεί πραγματικά να σε βοηθήσει να αποκτήσεις την επίπεδη κοιλιά που θες, καθώς και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διατροφής σου, βοηθώντας σε να χάσεις τα περιττά κιλά.

Πηγή: queen.gr

