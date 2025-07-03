Αυτοί είναι οι τρόποι για να νιώσετε φυσική τόνωση

Το 56% των γυναικών στηρίζονται στον καφέ για να τονωθούν το πρωί, σύμφωνα με έρευνα σε 1.008 άτομα, που διενεργήθηκε από την εταιρεία φυσικών προϊόντων ChromaDex. Δε χρειάζεται όμως να καταφεύγεις κάθε πρωί στην καφεΐνη για να σε “ξυπνήσει”. Απλώς δοκίμασε αυτές τις συμβουλές των ειδικών για μία φυσική τόνωση.

Πώς θα έχω ενέργεια;

1. Φωτίσου

Το φως του ήλιου αποτελεί τον τρόπο που έχει η φύση να ενημερώσει το βιολογικό σου ρολόι ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις την ημέρα σου, αναφέρει ο Michael Terman, Ph.D., συγγραφέας του βιβλίου Reset Your Inner Clock. Άφησε λοιπόν τις γρίλιες σου ανοιχτές το πρωί ή άναψε ένα δυνατό φως, ώστε να μοιάζει με αυτό του ήλιου που ανατέλλει!

2. Σήκω αμέσως το πρωί από το κρεβάτι

Αν και είναι δύσκολο, πρέπει το πρωί να αντισταθείς και να μην πατήσεις το κουμπί της αναβολής στο ξυπνητήρι σου, αλλά να πεταχτείς αμέσως από το κρεβάτι, επειδή αυτό ανεβάζει την ενέργειά σου, σύμφωνα με τον Terman.

3. Κινήσου

Μόλις ξυπνήσεις, δοκίμασε να κάνεις λίγη πρωινή γιόγκα, προτείνει η Kimberly Kingsley, προπονήτρια ενέργειας και συγγραφέας του βιβλίου The Energy Cure.

4. Φάε κάτι με λάδι καρύδας

Τα τριγλυκερίδια που περιέχονται στο λάδι της καρύδας αποτελούν μία ταχύτατη πηγή ενέργειας την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα σου πιο γρήγορα και από τον καφέ, λέει η Kingsley.

5. Πάρε ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες

Ένα πρωινό γεμάτο με πρωτεΐνες βοηθά τα κύτταρα του εγκεφάλου σου να λειτουργούν φυσιολογικά, αναφέρει ο Joy Bauer, R.D., συγγραφέας του βιβλίου The Joy Fit Club.

6. Να αποφεύγεις να τρως αργά τη νύχτα

Όταν τρως ένα βαρύ γεύμα αργά τη νύχτα πριν κοιμηθείς, μπορεί να σε επηρεάσει μέχρι και το επόμενο πρωί, λέει ο Bauer. Αν δεν μπορείς να κρατηθείς, καλύτερα να φας κάτι ελαφρύ, με λιγότερες από 150 θερμίδες, ώστε να μη νιώθεις πρησμένη και κουρασμένη το πρωί.

7. Να πίνεις πολύ νερό

Όταν ξεχνάς να πίνεις νερό, μπορεί να νιώθεις ακόμα και υπνηλία, τονίζει ο Bauer. Φρόντισε λοιπόν να μένεις καλά ενυδατωμένη όλη την ημέρα. Και αν θέλεις να ξέρεις ακριβώς πόσο νερό έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, πάτησε εδώ.

8. Προσπάθησε να κοιμάσαι περισσότερο

Ο μόνος τρόπος να μη νιώθεις υπνηλία είναι να κοιμάσαι επαρκώς. Ο Terman συμβουλεύει να πηγαίνεις το βράδυ για ύπνο 45 λεπτά νωρίτερα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ώστε να φτάνεις τις 4 συνολικά παραπάνω ώρες ύπνου τη βδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα είσαι πιο ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια στη διάρκεια της μέρας.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κι όμως αυτή η στάση γιόγκα είναι καλύτερη από τους κοιλιακούς