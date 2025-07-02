Κι όμως αυτή η στάση γιόγκα είναι καλύτερη από τους κοιλιακούς

Γνωρίστε τη navasana ή αλλιώς «στάση βάρκας», τη διακριτική στάση της γιόγκα που τονώνει τον πυρήνα, βελτιώνει τη συγκέντρωση και υποστηρίζει την πέψη, χωρίς ούτε έναν παραδοσιακό κοιλιακό

Από μια εξωτερική ματιά, η γιόγκα μπορεί να φαίνεται ως μια ήπια, χαλαρωτική άσκηση, περισσότερο επικεντρωμένη στην αναπνοή παρά στη μυϊκή ενδυνάμωση. Όμως η κατάλληλη στάση γιόγκα μπορεί να γυμνάσει το σώμα με περισσότερη ακρίβεια και ένταση απ’ ό,τι το πιο απαιτητικό μάθημα στο γυμναστήριο. Μια στάση, συγκεκριμένα, έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από την επιστημονική κοινότητα αλλά και από έμπειρους δασκάλους: η navasana, ή στάση βάρκας.

Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Auburn στο Μοντγκόμερι κατέταξε τη navasana ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις ενδυνάμωσης του κορμού, είτε προέρχονται από τη γιόγκα είτε από το Pilates. Μάλιστα, ο φημισμένος δάσκαλος γιόγκα Sharath Jois έχει δηλώσει ότι η στάση αυτή, όταν κρατηθεί για 25 αναπνοές (σε πέντε γύρους των πέντε αναπνοών με διαλείμματα), μπορεί να ανταγωνιστεί τα αποτελέσματα 100 παραδοσιακών κοιλιακών.

Πέρα από την εμφάνιση: λειτουργική δύναμη από μέσα

Η navasana καλλιεργεί βαθιά, λειτουργική δύναμη. Αυτή η κλασική σταθεροποιητική στάση τονώνει τους κοιλιακούς, τους καμπτήρες του ισχίου, τους γλουτούς, τους μύες της πυέλου και την πλάτη. Με την ενεργοποίηση του κορμού, διεγείρονται επίσης τα κοιλιακά όργανα, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της πέψης και της μεταβολικής υγείας. Εκτός από την ενδυνάμωση του κορμού, της πλάτης και των χεριών, η στάση αυτή βοηθά και στην καύση του κοιλιακού λίπους.

Κίνηση για τον πυρήνα που μειώνει την κορτιζόλη; Ναι, παρακαλώ!

Όπως πολλές στάσεις της γιόγκα, τα οφέλη δεν περιορίζονται στο σώμα. Η ισορροπία και η σταθερότητα που απαιτεί η στάση βάρκας ενισχύουν τη θέληση και την αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, λειτουργεί και ως ήπιο αγχολυτικό: μια μελέτη του 2023, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biomedicine, έδειξε ότι η τακτική πρακτική γιόγκα και διαλογισμού μείωσε σημαντικά τα επίπεδα κορτιζόλης σε φοιτητές ιατρικής μέσα σε έξι εβδομάδες.

Οι σταθεροποιητικές στάσεις όπως η navasana απαιτούν συγκέντρωση, έλεγχο της αναπνοής και εσωτερική επίγνωση, όλα στοιχεία που ηρεμούν το νευρικό σύστημα και ρυθμίζουν τις αντιδράσεις στο στρες.

Η στάση βάρκας εκπαιδεύει και τον εγκέφαλο

Επειδή η navasana είναι ισομετρική στάση που απαιτεί ισορροπία και συντονισμό, ενισχύει και τη γνωστική λειτουργία. Οι ασκήσεις ισορροπίας είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για τον εγκέφαλο. Οξύνουν τη συγκέντρωση και ενισχύουν τη νευρομυϊκή σύνδεση ανάμεσα στην αναπνοή, τον πυρήνα και το πυελικό έδαφος. Και επιπλέον, είναι προκλητικές και διασκεδαστικές.

Πώς να κάνετε σωστά τη navasana

Ξεκινήστε καθιστοί με τα πόδια τεντωμένα μπροστά.

Λυγίστε τα γόνατα και σηκώστε τα πόδια από το έδαφος.

Αν μπορείτε, τεντώστε τα πόδια ώστε να σχηματίσουν ένα V.

Διατηρήστε τη σπονδυλική στήλη μακριά, το στήθος ανοιχτό και τα χέρια τεντωμένα μπροστά.

Κοιτάξτε ελαφρώς προς τα πάνω και ενεργοποιήστε τον κορμό για να σταθεροποιηθείτε.

