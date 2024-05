Μετεωρίτης έκανε τη νύχτα μέρα στους ουρανούς της Πορτογαλίας και της Ισπανίας!

Το βράδυ του Σαββάτου 18 Μαΐου, οι κάτοικοι της βόρειας Πορτογαλίας και ορισμένων περιοχών της Ισπανίας έγιναν μάρτυρες ενός αναπάντεχου φαινομένου, καθώς ένας μεγάλος μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό, κάνοντας τη νύχτα μέρα! Ο μετεωρίτης δημιούργησε μια έντονη γαλάζια λάμψη και παρόλο που ήταν ορατός για λίγες μόνο στιγμές, σόκαρε όσους είχαν την τύχη να τον παρακολουθήσουν.

Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!

Το γεγονός έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολυάριθμα βίντεο από κάμερες ασφαλείας οχημάτων και κτηρίων μέχρι και selfies να απαθανατίζουν την έντονη λάμψη. Κάπως έτσι το hashtag #BlueMeteor έγινε trending στο X, με τα διάφορα βίντεο να συγκεντρώνουν εκατομμύρια views μέσα σε λίγες ώρες.

Massive meteor magically turns the whole sky into glorious blue in Portugal. pic.twitter.com/uStVYLM3Mh

Αναμενόμενα, οι επιστήμονες και οι λάτρεις του φαινομένου ανυπομονούσαν να εντοπίσουν τυχόν συντρίμμια ή σημείο πρόσκρουσης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένα ευρήματα. Η έρευνα συνεχίζεται, με την ελπίδα ότι τα φυσικά κατάλοιπα μπορεί να προσφέρουν στοιχεία για την προέλευση του μετεωρίτη. Να σημειωθεί ότι το χρώμα της λάμψης ενός μετεωρίτη δεν είναι τυχαίο, αφού συνήθως πράσινες/μπλε αποχρώσεις δημιουργούν αυτοί που είναι σύνθεσης Μαγνησίου.

Meteor in the sky seen in Portugal

Μιλώντας σχετικά με το συμβάν, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία τόνισε:

«Η κάμερα της ESA στο Cáceres της Ισπανίας εντόπισε αυτόν τον εκπληκτικό μετεωρίτη χθες το βράδυ!

Το Γραφείο Πλανητικής Άμυνας αναλύει επί του παρόντος το μέγεθος και την τροχιά του αντικειμένου για να εκτιμήσει την πιθανότητα να έφτασε κάποιο υλικό στην επιφάνεια».

JUST IN: Meteor spotted in the skies over Spain and Portugal.

This is insane.

Early reports claim that the blue flash could be seen darting through the night sky for hundreds of kilometers.

At the moment, it has not been confirmed if it hit the Earth’s surface however some… pic.twitter.com/PNMs2CDkW9

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 19, 2024