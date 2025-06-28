Γιατί η αμερικανική κυβέρνηση ανοίγει εργοστάσιο παρασιτικών μυγών;

Αντιμέτωπη με πιθανή εισβολή ενός παρασιστικού, αιμοβόρου είδους μύγας, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει έτοιμη μια εγκατάσταση που θα εκτρέφει εκατομμύρια στείρα αρσενικά.

Το «εργοστάσιο μυγών» θα χρησιμοποιεί ακτινοβολία για να στειρώνει τις αρσενικές μύγες, οι οποίες είναι ανίκανες να παράγουν απογόνους όταν διασταυρώνονται με τα θηλυκά στη φύση.

Η προσέγγιση χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον έλεγχο της μύγας Cochliomyia hominivorax, της οποίας το όνομα σημαίνει «κοχλιόμυγα η ανθρωποφάγος».

Τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους σε πληγές πτηνών και θηλαστικών, κυρίως βοοειδών, αλόγων και σπανιότερα ανθρώπων. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα πριν ωριμάσουν και ξεπροβάλλουν από το ανοιχτό τραύμα.

Χάρη σε προγράμματα εκτροφής στείρων αρσενικών, η κοχλιόμυγα εξαλείφθηκε από τη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1960.

Πέρυσι, όμως, το παράσιτο επανεμφανίστηκε στο νότιο Μεξικό, δημιουργώντας φόβους ότι θα επιστρέψει και στις ΗΠΑ και θα προκαλέσει και πάλι μεγάλες ζημιές στους εκτροφείς βοοειδών.

Οι κτηνίατροι ανησυχούν επίσης για επιθέσεις σε κατοικίδια στις νοτιότερες πολιτείες.

Οι προνύμφες της κοχλιόμυγας μοιάζουν να βγήκαν από ταινία τρόμου (John Kucharski)

Τον περασμένο μήνα, αναφέρει το Associated Press, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την εισαγωγή ζωντανών βοειδών, αλόγων και βισώνων από το Μεξικό.

Μέχρι σήμερα, μόνο ένα εργοστάσιο μυγών στον Παναμά, το οποίο παράγει 100 εκατ. αρσενικά ανά εβδομάδα, εμπόδιζε την επιστροφή της μύγας στις ΗΠΑ.

Τώρα, το αμερικανικό υπουργίο Γεωργίας χρηματοδοτεί με 8,5 εκατομμύρια τη δημιουργία ενός νέου εκτροφείου σε αεροπορική βάση του Τέξας, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό, όπου σχεδιάζεται να παράγονται 300 εκατ. μύγες την εβδομάδα.

Ακόμα, χρηματοδοτεί με 21 εκατ. δολάρια τη δημιουργία μιας δεύτερης εγκατάστασης στο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και θα παραγάγει ακόμα 100 εκατ. μύγες την εβδομάδα.

Τα στείρα αρσενικά, τα οποία είναι ακίνδυνα, απελευθερώνονται από ελικόπτερα στη φύση για να βρουν το ταίρι τους. Για να πετύχει η επιχείρηση, τα ακτινοβολημένα αρσενικά πρέπει να είναι πολύ περισσότερα από τα μη στειρωμένα στη φύση.

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει την κοχλιόμυγα στο παρελθόν και θα την νικήσουν ξανά» δήλωσε η αμερικανίδα υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς.

Πηγή: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

