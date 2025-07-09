Τροχαία: 4.000 κλήσεις σε 26.000 ελέγχους για μη χρήση κράνους - Οι παραβάσεις στην Κρήτη

Εντατικούς ελέγχους αλλά και πλήθος ενημερωτικών δράσεων πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την πρώτη εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα προχώρησαν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 25.817 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 3.378 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 249 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) καθώς και 581 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 3.202 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 245 διανομείς), 558 επιβάτες δίκυκλων, 124 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 49 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

1.287 στην Αττική

374 στο Νότιο Αιγαίο

360 στην Κρήτη

342 στα Ιόνια Νησιά

313 στη Δυτική Ελλάδα

302 στη Θεσσαλονίκη

206 στην Ήπειρο

193 στην Πελοπόννησο

150 στη Θεσσαλία

127 στην Κεντρική Μακεδονία

108 στο Βόρειο Αιγαίο

93 στη Στερεά Ελλάδα

92 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

12 στη Δυτική Μακεδονία.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας, όπως επισημαίνει, δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Για τον λόγο αυτό, πέραν των αυστηρών ελέγχων, υλοποιούνται ήδη δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την αρωγή ιδιωτών και επαγγελματιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δράσεις σε Αγρίνιο, Αλόννησο και Τρίκαλα Θεσσαλίας, όπου αστυνομικοί διένειμαν προστατευτικά κράνη σε μοτοσυκλετιστές.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους «και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

