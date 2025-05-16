Σπείρα έμπαινε σε εκκλησίες και «ξάφριζε» παγκάρια: Πώς κατάφερναν να δρουν ανενόχλητοι για 2 χρόνια

Σε βίντεο - ντοκουμέντο αποτυπώνεται η δράση μελών σπείρας που έμπαινε σε εκκλησίες σε περιοχές της Αττικής αλλά και της περιφέρειας και άδειαζε τα παγκάρια.

Με γρήγορες κινήσεις εισβάλλουν στον εσωτερικού του ιερού χώρου ναού στη Νέα Φιλαδέλφεια φορώντας κουκούλες, εντοπίζουν το παγκάρι και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το αδειάζουν.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις κλοπών -τετελεσμένες και απόπειρες- από εκκλησίες, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των κατηγορουμένων σε δεκάδες ακόμη αξιόποινες πράξεις.

Χτυπούσαν εκκλησίες -ακόμη και μνημεία της UNESCO

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας συνήθως το επιχειρησιακό τους όχημα μετέβαιναν κυρίως νυχτερινές ώρες στους ναούς-στόχους.

Παραβίαζαν πόρτες ή παράθυρα και αφαιρούσαν χρήματα από παγκάρια και φιλόπτωχα ταμεία, καθώς και πολύτιμα αντικείμενα θρησκευτικής αξίας, όπως χρυσά και ασημένια τάματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές, ακόμα και σε ναούς που είναι χαρακτηρισμένοι από την UNESCO ως μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται χρονικά από τον Απρίλιο του 2023 έως και τις αρχές Μαΐου 2025. Οι περιοχές δραστηριοποίησής της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον Μαραθώνα, τη Νέα Φιλαδέλφεια, τους Αγίους Αναργύρους, το Χαϊδάρι, το Καματερό, τη Βάρη, τη Νέα Ερυθραία, το Χαλάνδρι, τη Νίκαια, το Πέραμα, την Ελευσίνα, τα Πατήσια και τους Θρακομακεδόνες.

Οι τέσσερις συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους με φιλικούς δεσμούς, γεγονός που εξασφάλιζε τη συνοχή και τη μακροχρόνια δράση της οργάνωσης.

Είχαν διακριτούς ρόλους, λάμβαναν μέτρα προστασίας (π.χ. χρήση γαντιών, σκουρόχρωμα ρούχα, full-face), ενώ αλλοίωναν μέρος των πινακίδων του οχήματος ώστε να αποφύγουν την ταυτοποίηση από κάμερες ή μάρτυρες.

Κατά την επιχείρηση και τις πέντε έρευνες σε οικίες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν πλήθος κλοπιμαίων και άλλων αντικειμένων: κοσμήματα, σουγιάδες, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικές συσκευές, μία καραμπίνα με φυσίγγια και 550 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν τρία οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των διαρρήξεων.

Το συνολικό οικονομικό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 197.000 ευρώ, ενώ η αξία κάποιων κλοπιμαίων (όπως τάματα από πολύτιμα μέταλλα) είναι ανεκτίμητη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων