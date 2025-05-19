Σήμερα τα αποτελέσματα για Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία

Σήμερα, Δευτέρα 19 Μαΐου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια).

Αποτελέσματα για Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Πώς ενημερώνονται γονείς και υποψήφιοι

Όπως ανακοίνωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων θα μπορούν να ενημερωθούν με δύο τρόπους:

Με SMS για τη σχολική μονάδα επιτυχίας ή τη σχολική μονάδα στην οποία θα είναι επιλαχόντες καθώς και για τη συνολική βαθμολογία τους και τη σειρά κατάταξης στο σχολείο επιλογής τους.

Με είσοδο στην αίτηση που υπέβαλαν στην πλατφόρμα https://depps.eservices.minedu.gov.gr/ με χρήση των κωδικών taxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.

Υπενθυμίζεται, ότι σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Τρίτη 20/5/2025 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ, της ΔΕΔΗΜΩΣ ή από τις ιστοσελίδες των οικείων Πρότυπων Σχολείων, Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων ή Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Αποτελέσματα για Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Πόσοι έδωσαν εξετάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, το υπουργείο Παιδείας, από τους 12.595 μαθητές που είχαν καταθέσει έγκυρες αιτήσεις, διαγωνίσθηκαν 11.127 μαθητές για:

1.827 θέσεις στα 34 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια σε 16 Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της χώρας,

427 θέσεις στα 13 Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία σε 9 Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της χώρας και τέλος,

1.166 θέσεις για 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε 6 Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της χώρας.

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά γεωγραφικά στοιχεία, αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για μια θέση σε Πρότυπο σχολείο και στην Περιφέρεια. Ειδικότερα:

Στην περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης διαγωνίστηκαν 394 μαθητές/τριες για 391 θέσεις

Στην περιφέρεια Αττικής, διαγωνίστηκαν 6.512 μαθητές/τριες για 1.473 θέσεις

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαγωνίστηκαν 135 μαθητές/τριες για 67 θέσεις

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαγωνίστηκαν 310 μαθητές/τριες για 94 θέσεις

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαγωνίστηκαν 718 μαθητές/τριες για 315 θέσεις

Στην περιφέρεια Ηπείρου, διαγωνίστηκαν 395 μαθητές/τριες για 172 θέσεις

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, διαγωνίστηκαν 642 μαθητές/τριες για 188 θέσεις

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαγωνίστηκαν 1.308 μαθητές/τριες για 358 θέσεις

Στην περιφέρεια Κρήτης, διαγωνίστηκαν 316 μαθητές/τριες για 72 θέσεις

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαγωνίστηκαν 16 μαθητές/τριες για 50 θέσεις

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, διαγωνίστηκαν 68 μαθητές/τριες για 89 θέσεις

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαγωνίστηκαν 313 μαθητές/τριες για 151 θέσεις.

