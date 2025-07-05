Σε γερμανικές ράγες ο ΟΣΕ

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους είναι ο ΟΣΕ, με στόχο την πλήρη αναδιοργάνωσή του σε όλα τα επίπεδα τα επόμενα πέντε χρόνια, κάτι που είναι ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης, όπως τον είχε θέσει πριν από μερικούς μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ΟΣΕ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τη γερμανική Deutsche Bahn για την ανάληψη του ρόλου Technical Manager (τεχνικού μάνατζερ) του ΟΣΕ, στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, χωρίς να αλλάζει κάτι στο καθεστώς και τις δραστηριότητες της Hellenic Train, καθώς οι Γερμανοί θα έχουν ρόλο σε θέματα ανασυγκρότησης και εκπαίδευσης.

Τις επαφές έχει αναλάβει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την SNCF (Γαλλία), την SBB (Ελβετία), την DB (Γερμανία), ενώ ενδιαφέρον εξέφρασαν άτυπα και η Ferrovie dello Stato (Ιταλία), αλλά και η Adif (Ισπανία). Αυτή τη στιγμή η πληρέστερη πρόταση σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, που φαίνεται πως πλέον προκρίνεται, είναι η γερμανική.

Οι πέντε άξονες

Ο ρόλος του Technical Manager περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του οργανωτικού, λειτουργικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού του ΟΣΕ και θα συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση ενός πολυετούς στρατηγικού και επενδυτικού πλαισίου, που σε πρώτη φάση φτάνει τα πέντε έτη και το οποίο θα συνδέει την τεχνική ετοιμότητα του δικτύου με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα θα ενισχύει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, κάτι που έως τώρα δεν γίνεται επαρκώς. Στο επίκεντρο του αντικειμένου περιλαμβάνονται:

1. Η στρατηγική ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο σήμερα είναι 2.000 χλμ. και ο στόχος είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω, συνδέοντας λιμάνια, συνοριακές γραμμές της χώρας και βιομηχανικές περιοχές.

2. Οι Γερμανοί θα μεταφέρουν τεχνογνωσία για την εγκαθίδρυση ολοκληρωμένων διαδικασιών ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων.

Θα δρομολογηθούν αλλαγές στα πρωτόκολλα ασφαλείας, στη συντήρηση του δικτύου και στην εκπαίδευση του προσωπικού – 30 υψηλόβαθμα στελέχη των γερμανικών σιδηροδρόμων θα εγκατασταθούν στην Αθήνα.

3. Τα στελέχη των Γερμανών θα αναλάβουν και να εκπαιδεύσουν τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΟΣΕ στο πώς θα λειτουργούν τόσο καθημερινά όσο και σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια ακόμη και όταν έχουμε διαχείριση κρίσης.

4. Θα αναλάβουν να εφαρμόσουν ένα καινοτόμο μοντέλο προληπτικής συντήρησης με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης.

5. Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση συνολικά 30 έμπειρων στελεχών της Deutsche Bahn σε κρίσιμες θέσεις – «κλειδιά», που θα συνεργαστούν με την ελληνική ομάδα σε ένα μοντέλο «συνυπογραφής» (twinning), διασφαλίζοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και διοίκησης και λειτουργώντας ως «σκιώδη» στελέχη.

Νέα κουλτούρα

Επειτα από εσωτερική πρόσκληση ενδιαφέροντος που απηύθυνε η Deutsche Bahn, ήδη έχει εκδηλωθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από στελέχη της εταιρείας για μεταφορά τους στην Αθήνα, και ιδίως από Ελληνες επαγγελματίες που εργάζονται στη Γερμανία και επιθυμούν να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας σιδηροδρομικής κουλτούρας με έμφαση στην ασφάλεια, στη λογοδοσία, στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, στην αποτελεσματική διαχείριση έργων και την εξωστρέφεια του συστήματος, ενώ εφόσον «κλειδώσει» οριστικά, η συμφωνία θα στοιχίσει 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στελέχη των γερμανικών σιδηροδρόμων έχουν βρεθεί ήδη τρεις φορές στην Αθήνα για να μελετήσουν το έργο της πλήρους αναβάθμισης της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας του ΟΣΕ, με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού, προσομοιωτές για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες και την υιοθέτηση διεθνών προτύπων πιστοποίησης και αξιολόγησης προσωπικού.

