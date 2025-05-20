Εξαφανίστηκαν 200.000 ευρώ από τα ταμεία της ΕΛ.ΑΣ - Κατηγορείται αξιωματικός

Στη σύλληψη ενός αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας στο Μεσολόγγι, προχώρησαν οι «Αδιάφθοροι» μετά από έρευνα για υπεξαίρεση χρημάτων από την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ποσό που φαίνεται να λείπει από το ταμείο είναι της τάξεως των 200.000 ευρώ, ενώ οι Εσωτερικές Υποθέσεις έκαναν έρευνα στο σπίτι και στο γραφείο του εν λόγω αξιωματικού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν έμπειρο αξιωματικό, ο οποίος επί σειρά πολλών ετών είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας. Μάλιστα, αν και πριν από περίπου ένα χρόνο θα συνταξιοδοτούνταν, έκανε χρήση διάταξης που του επέτρεψε να παραμείνει στο Σώμα για ακόμα δύο χρόνια. Τα χρήματα που φαίνεται να έχει υπεξαιρέσει προέρχονται από κονδύλια για καύσιμα, επισκευές οχημάτων, αναλώσιμα, αποσπάσεις προσωπικού κ.ά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του έμπειρου αξιωματικού αφορά το κακούργημα της υπεξαίρεσης από την Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί προς τα πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα, ενώ η εικόνα που υπάρχει γι’ αυτόν είναι ότι πρόκειται για άριστο οικογενειάρχη.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Στη φυλακή ο 41χρονος επιχειρηματίας για το συμβόλαιο θανάτου της συζύγου του

ΒΟΑΚ: Πώς και πού θα εφαρμοστούν τα διόδια στον αυτοκινητόδρομο της Κρήτης