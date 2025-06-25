CNBC: Γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες

Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της, η Ελλάδα έρχεται αμέσως στο μυαλό κάποιου ως μια χώρα που θα επένδυε σημαντικά ποσά στην άμυνα. Ωστόσο, ίσως να μην περίμενε κανείς ότι το 2024 κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ

Εκτός από τις ΗΠΑ, οι εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι σε αυτό το σύνολο περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λετονία και η Εσθονία, οι οποίες αύξησαν τις αμυντικές τους δαπάνες ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα τα τελευταία χρόνια.

Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνει το CNBC, η Ελλάδα είναι σταθερά ένας μεγάλος αμυντικός δαπανητής, δαπανώντας περίπου το 3,1% του ΑΕΠ της για την άμυνα το 2024.

Στο επίκεντρο των κινήτρων της Αθήνας για αμυντικές δαπάνες βρίσκεται η τεταμένη και εύθραυστη σχέση της με τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Τουρκία.

H ένταση με την Τουρκία

Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν «πολλές ιστορικές εκκρεμότητες», δήλωσε στο CNBC ο Jacob Kirkegaard, ανώτερος συνεργάτης του Bruegel.

Οι εντάσεις της χώρας μας με την Τουρκία, χρονολογούνται εδώ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια και περιλαμβάνουν πόλεμο, τον εκτοπισμό πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων, συγκρούσεις για τον έλεγχο της Κύπρου και ένα ισχυρό γεωγραφικό στοιχείο λόγω των πολλών νησιών της Ελλάδας.

«Έχετε αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών αρκετά κοντά στις τουρκικές ακτές που, κατ' αρχήν, οι Τούρκοι θα μπορούσαν να εισβάλουν σχετικά εύκολα», δήλωσε ο Kirkegaard.

«Η Ελλάδα παραδοσιακά διατηρεί μια μη τετριμμένη στρατιωτική παρουσία σε όλα σχεδόν αυτά τα νησιά και αυτό είναι αρκετά δαπανηρό, διότι σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πολλές φρουρές».

Οι ανησυχίες για την «τουρκική απειλή» είναι ακόμη και σήμερα επίκαιρες, δήλωσε στο CNBC ο Γιώργος Τζογόπουλος, ανώτερος συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

«Η Ελλάδα ξοδεύει πολλά για την άμυνα για να προστατεύσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε.

Η αστάθεια σε κοντινές χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, και ιδιαίτερα η πολιτική της Τουρκίας στη Μεσόγειο, έχουν καταστήσει ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να συνεχίσει τις ισχυρές αμυντικές της δαπάνες, εξήγησε ο Τζογόπουλος.

«Η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια», πρόσθεσε.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας

Η στρατιωτική ισχύς της Ελλάδας έχει ρωγμές παρά τον μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας, λένε οι ειδικοί.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα εστιάζει ολοένα και περισσότερο στην επένδυση σε εξελιγμένα οπλικά συστήματα, ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε στο CNBC ο Wolfango Piccoli, συμπρόεδρος του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών πολιτικού κινδύνου της Teneo. Ωστόσο, σημείωσε, «μεγάλο μέρος των δαπανών αυτών κατευθύνεται στο εξωτερικό».

«Η χώρα εξακολουθεί να στερείται μιας ισχυρής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και μια βασική προτεραιότητα που κινείται προς τα εμπρός είναι η οικοδόμηση και η διατήρηση μιας εγχώριας βιομηχανικής βάσης που μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές όπλων», δήλωσε ο Piccoli.

Οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας μαστίζονται επίσης από πρακτικά προβλήματα, πρόσθεσε ο Kirkegaard. Πολλά από τα πολυάριθμα άρματα μάχης του ελληνικού στρατού είναι σχετικά παλιά και το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο για να χρησιμοποιεί τα οχήματα αυτά σε μεγάλους σχηματισμούς. Ο εξοπλισμός είναι επίσης συχνά πολύ διασκορπισμένος στα νησιά της χώρας.

«Επομένως, θα ήταν λάθος, στην περίπτωση της Ελλάδας, να εξισώσουμε τις δαπάνες με το είδος των επίπεδων στρατιωτικών δυνατοτήτων», δήλωσε ο Kirkegaard.

Η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ

ΝΑΤΟ: Το Συνέδριο στη Χάγη

Καθώς οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα, τα επίπεδα αμυντικών δαπανών της Ελλάδας θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη φωνή της χώρας μεταξύ των 32 μελών του συνασπισμού.

Οι δαπάνες, σύμφωνα με το NBC News, έχουν ήδη ενισχύσει τη σχέση της Ελλάδας με μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, δήλωσε ο Piccoli, εν μέρει επειδή τα έθνη αυτά προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Αθήνα.

«Οι αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα λειτουργούν επίσης ως εργαλείο γεωπολιτικής μόχλευσης, ενισχύοντας το κύρος και τις εγγυήσεις ασφαλείας της σε ένα πολύπλοκο περιφερειακό περιβάλλον», πρόσθεσε ο Piccoli.

Στην κορυφή της ατζέντας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες, με το Reuters να αναφέρει ότι τα μέλη του συνασπισμού συμφώνησαν κατ' αρχήν να αυξήσουν τον στόχο τους για τις δαπάνες αυτές στο 5% του ΑΕΠ τους. Αυτό περιλαμβάνει 3,5% για παραδοσιακά αμυντικά θέματα και 1,5% για συναφή στοιχεία όπως οι υποδομές και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Το άλμα στο στόχο του 5% θα είναι πολύ μικρότερο για την Ελλάδα σε σύγκριση με πολλά άλλα έθνη, αλλά ακόμη και η Αθήνα μπορεί να μην τα καταφέρει ακριβώς, εκτίμησε ο Kirkegaard.

«Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που θα ανταποκριθεί ιδιαίτερα σε αυτούς τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ; Όχι, νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι, διότι η ευρύτερη μετατόπιση στα επίπεδα δαπανών του ΝΑΤΟ οφείλεται στη ρωσική επιθετικότητα, η οποία δεν είναι, ξέρετε, η κύρια στρατιωτική πρόκληση της Ελλάδας», δήλωσε.

Δήμος Ηρακλείου: 62 νέες θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ηράκλειο: Ανεβαίνει ο υδράργυρος - Πιο ζεστές ημέρες η Παρασκευή και το Σάββατο