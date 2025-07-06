ΣΑΒ.11 Απρ 2026 17:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος: Πυρά αγνώστων σε καταυλισμό – Ελαφρά τραυματίες 3 ανήλικοι
Περιπολικό
clock 13:52 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε το βράδυ του Σαββάτου σπίτι σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 21:40, ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα σταμάτησε μπροστά από κατοικία επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής.

Τότε ένας εκ των επιβατών κατέβηκε από το όχημα και άνοιξε πυρ προς τη μονοκατοικία με κυνηγητική καραμπίνα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ελαφρά στα πόδια τρία αγόρια ηλικίας, 10, 11 και 12 ετών.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ασπροπυργος Πυροβολισμοί Ρομά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis