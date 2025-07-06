Ασπρόπυργος: Πυρά αγνώστων σε καταυλισμό – Ελαφρά τραυματίες 3 ανήλικοι

Στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε το βράδυ του Σαββάτου σπίτι σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 21:40, ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα σταμάτησε μπροστά από κατοικία επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής.

Τότε ένας εκ των επιβατών κατέβηκε από το όχημα και άνοιξε πυρ προς τη μονοκατοικία με κυνηγητική καραμπίνα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν ελαφρά στα πόδια τρία αγόρια ηλικίας, 10, 11 και 12 ετών.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

