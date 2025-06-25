Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα απογραφής των ανελκυστήρων

Τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας, στην οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει δήλωση απογραφής των ασανσέρ, ασχέτως με το αν έχουν ή όχι πιστοποιηθεί ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει από τις αρχές του Ιουλίου έως και τις 30 Νοεμβρίου και στο διάστημα αυτό δεν θα ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονταν από την ΚΥΑ

Ανακοίνωση για το θέμα της καταγραφής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων σε ολόκληρη τη χώρα, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, γνωστοποιώντας πως η σχετική πλατφόρμα θα λειτουργήσει από αρχές Ιουλίου (αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου) έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως τα πρόστιμα που προβλέπονταν για μη καταχώριση- πιστοποίηση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή.

Εμμέσως, με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η προθεσμία πιστοποίησης που έληγε στις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, οι φορείς πιστοποίησης, αλλά και οι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση της προθεσμίας, αφού λιγότερα από τα μισά ασανσέρ είχαν δηλωθεί- πιστοποιηθεί. Όπως κατέγραψε σε ρεπορτάζ του το ΘΕΜΑ, η διαδικασία έχει προχωρήσει για περίπου 300.000 ασανσέρ, ενώ εκτιμάται ότι λειτουργούν στη χώρα 600.000- 700.000. Ηδη, οι 17 πιστοποιημένοι φορείς για τη διαδικασία έδιναν ραντεβού μήνες μπροστά, με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να απειλούνται με τσουχτερά πρόστιμα. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προβλέπεται από το 2022 και η λειτουργία του αποτελούσε αίτημα και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να δημιουργηθεί αρχικά μητρώο των ανελκυστήρων. Η υποχρέωση πιστοποίησης εξακολουθεί να υφίσταται, ωστόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, χωρίς την απειλή των προστίμων έως τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν κάνει και την απογραφή.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:

«Η εύρυθμη λειτουργία των ανελκυστήρων αποτελεί σημαντικό θέμα ασφάλειας, αλλά και ποιότητας ζωής για τους πολίτες, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια κτίρια. Ειδικά σε μία σεισμογενή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα.

Είναι προφανής, συνεπώς, η ανάγκη καταγραφής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιτυχία της διαδικασίας καταγραφής και πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη νομοθέτηση και δημιουργία Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων.

Η σχετική πλατφόρμα δήλωσης θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα από αρχές Ιουλίου (αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου) έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr, με στόχο την απογραφή όλων των ανελκυστήρων ανεξαρτήτως σταδίου πιστοποίησης.

Στη συνέχεια -και με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί- θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, για τους οποίους θα κριθεί απαραίτητη αυτή η διαδικασία με σκοπό να πιστοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς gov/taxis και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά, καθώς έχει ληφθεί κάθε δυνατή πρόνοια ώστε να είναι ιδιαίτερα απλή για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοικο ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας –ιδιοκτήτη ή διαχειριστή - και τον υπεύθυνο λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου. Επίσης, η διαδικασία καταχώρησης μπορεί να γίνει και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή εγκαταστάτες.



Τι θα περιλαμβάνει η απογραφή

Η απογραφή θα περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

1. Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – KAEK Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

2. Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

3. Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

4. Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

5. Αν έχει σήμανση CE.

6. Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονταν από την ΚΥΑ 28425/2008 για μη καταχώριση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή.

Η ασφάλεια των χρηστών και η αξιοπιστία των τεχνικών εγκαταστάσεων είναι ευθύνη όλων μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο σχέδιο νόμου για την Εθνική Πολιτική Ποιότητας που θα κατατεθεί στη Βουλή τις ερχόμενες ημέρες».

