Όμιλος ΔΕΗ: Οδηγός για το ενεργειακό μέλλον της χώρας το υβριδικό νησί της Αστυπάλαιας

Καταδεικνύοντας την προσήλωση στον ενεργειακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκίνησε την κατασκευή ενός ειδικού πιλοτικού υβριδικού έργου στην Αστυπάλαια, το οποίο θα συνδυάζει την ηλιακή ενέργεια και την ηλεκτροχημική αποθήκευση.

Με δεδομένο το πλήθος των μικρών νησιών της Ελλάδας και με διακηρυγμένο το στόχο της απεξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κάθε μικρό νησί αποτελεί κι ένα στοίχημα βέλτιστης ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ομαλής απόσυρσης των παλαιών ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Συγκεκριμένα, μετά από την άκρως επιτυχημένη λειτουργία του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας, η 100% θυγατρική της ΔΕΗ, «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», προχωρά στην κατασκευή ενός ακόμα υβριδικού σταθμού, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της Αστυπάλαιας σε πράσινο νησί.

Image

Ο υβριδικός σταθμός θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 3,53MW, και από μια μονάδα αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 14,12 MWh. Ο συνδυασμός παραγωγής και αποθήκευσης επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του ισχυρού ηλιακού δυναμικού της περιοχής, την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής και την χρήσης της αργότερα όταν δεν υπάρχει παραγωγή από ΑΠΕ.

Για την κατασκευή του υβριδικού σταθμού θα χρησιμοποιηθούν περίπου 6.000 bifacial φωτοβολταϊκά πλαίσια, ενώ η μέγιστη ισχύς απορρόφησης της μονάδας αποθήκευσης θα ανέλθει σε 8 MW. Η ετήσια παραγωγή του σταθμού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6,55GWh, με στόχο την κάλυψη άνω του 80% των αναγκών του νησιού και την αποτροπή εκπομπής περίπου 5.700 τόνων CO2 ετησίως.

Image

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025 ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια σε ένα μικρό νησί της «πεταλούδας τους Αιγαίου» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στους περίπου 1.400 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα προστίθενται χιλιάδες τουρίστες το καλοκαίρι, οι οποίοι αυξάνουν δραστικά τη ζήτηση ενέργειας κατά τους μήνες αυτούς.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Το ειδικό πιλοτικό υβριδικό έργο του Ομίλου ΔΕΗ στην Αστυπάλαια είναι μία μικρογραφία του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας μας, καθώς πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την ηλιακή ενέργεια με την ηλεκτροχημική αποθήκευση. Ο συνδυασμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στη συνέχεια η δυνατότητα αποθήκευσης αυτής της ενέργειας ώστε να χρησιμοποιηθεί τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή από ΑΠΕ αποτελεί την απάντηση στο θέμα της στοχαστικότητας των Ανανεώσιμων Πηγών και ενισχύει τη σταθερότητα του συστήματος. Ο Όμιλος ΔΕΗ πιστός στο όραμα για ενεργειακή επάρκεια και πράσινη μετάβαση θα συνεχίσει να καινοτομεί με γνώμονα πάντα το συμφέρον των καταναλωτών και της κοινωνίας».

Image

Ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει εδώ και χρόνια σε ΑΠΕ και αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 6,2 GW σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει στα 11,8 GW μέχρι το 2027.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει δυναμικά και στην αποθήκευση ενέργειας. Με βάση το επενδυτικό πλάνο για την τριετία 2025-2027, η εταιρεία προγραμματίζει τη λειτουργία 600 MW έργων αποθήκευσης BESS, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια υλοποίησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ αναπτύσσει και έργα αντλησιοταμίευσης, που λειτουργούν ως φυσικές μπαταρίες. Συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία, κατασκευάζει το ένα έργο στο ορυχείο Καρδιάς με δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για 8 ώρες, και το δεύτερο στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου, με δυναμικότητα παραγωγής 240 MW για 12 ώρες.