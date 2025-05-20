Η Πλαίσιο και η +πλεύση εξοπλίζουν σχολεία ακριτικών νησιών

Η Πλαίσιο, ένωσε τις δυνάμεις της για 3η συνεχόμενη χρονιά με τη +πλεύση (ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ) στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες των ελληνικών ακριτικών νησιών και προσφέροντας σημαντική υλικοτεχνική υποστήριξη σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εθελοντική ομάδα της εταιρείας, «Πλάι σου», με 10 εθελοντές, ταξίδεψε φέτος στην Σέριφο, όπου μαζί με τους εθελοντές της +πλεύσης συμμετείχε ενεργά σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, γνώρισε εκπαιδευτικούς και μαθητές και παρέδωσε προϊόντα που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινότητα των σχολείων του νησιού.

Για τον φετινό, διάπλου της +πλεύσης, η Πλαίσιο προχώρησε στη δωρεά 900 προϊόντων, όπως γραφική ύλη, μελάνια, τόνερ, προϊόντα τεχνολογίας και οικιακές συσκευές, που θα καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων έξι νησιών (Σέριφος, Ανάφη, Αγαθονήσι, Λειψοί και Ψέριμος), ενισχύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Ο 11ος διάπλους, ξεκίνησε στις 2 Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 11 Μαΐου.

Η Πλαίσιο παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς, με γνώμονα τον άνθρωπο. Η ομάδα «Πλάι σου» αποτελείται από εργαζόμενους της εταιρείας οι οποίοι δρουν και προσφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη. Τα μέλη της δίνουν ιδέες, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς και συμμετέχουν σε κοινωνικές ενέργειες, συνδέοντας με τον πιο αρμονικό τρόπο την εργασία με τον εθελοντισμό.