Η Πλαίσιο ανακηρύχθηκε Retailer of the Year

Με τη σημαντικότερη διάκριση της διοργάνωσης, τον τίτλο Retailer of the Year, τιμήθηκε η Πλαίσιο στα φετινά Retail Business Awards, λαμβάνοντας τη μεγαλύτερη αναγνώριση στον μοναδικό θεσμό που αφορά το retail στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Πλαίσιο κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση τα τελευταία χρόνια, μετά την αντίστοιχη αναγνώριση το 2014 & το 2021, μια βράβευση που αναγνωρίζει τη συνολική πορεία, την εμπορική παρουσία, τη δυναμική ανάπτυξη, την καινοτομία, την εικόνα της Πλαίσιο στην αγορά, καθώς και την έμπρακτη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τον καταναλωτή.

Μια χρονιά-ορόσημο

Η ανάδειξη ως Retailer of the Year έρχεται σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα δυναμικής περιόδου. Το 2024, χρονιά που η Πλαίσιο συμπλήρωσε 55 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό επιχειρείν, τη βρήκε να επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη του δικτύου της. Την «εμπειρία Πλαίσιο» ζουν πλέον οι κάτοικοι των Ιωαννίνων, καθώς ένα υπερσύγχρονο κατάστημα με ανανεωμένη ταυτότητα άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της πόλης, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο, το μεγαλύτερο κατάστημα της αλυσίδας, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο εμπορικό πάρκο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, η εταιρεία προχώρησε και σε 6 ανακαινίσεις καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Τη φετινή χρονιά, συνεχίζεται η ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων, με την επικείμενη προσθήκη του νέου καταστήματος στα Μελίσσια, ενώ η νέα retail ταυτότητα θα βρει εφαρμογή σε ακόμη περισσότερα καταστήματα.

Στην καρδιά της επιτυχίας: οι άνθρωποι της Πλαίσιο

Κοινός παρονομαστής σε κάθε αναγνώριση είναι οι άνθρωποι της εταιρείας που κρύβονται πίσω από κάθε επιτυχία. Η Πλαίσιο επενδύει συνεχώς σε αυτούς, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τη Great Place to Work Hellas για μία ακόμα χρονιά, αφού κατέκτησε την 7η θέση στη σχετική λίστα για το 2025 και την 1η θέση στη λίστα για τις γυναίκες στην Ελλάδα.

Δέσμευση στην κοινωνία και το μέλλον

Αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της εταιρείας είναι και η συνεχής διεύρυνση του κοινωνικού της αποτυπώματος, με προγράμματα όπως ο ετήσιος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής «Plaisiobots: The Race» που φέτος ταξίδεψε τη νικήτρια ομάδα στο Πανεπιστήμιο του San Diego. Ακόμα, η συνεργασία της εθελοντικής ομάδας της Πλαίσιο, «Πλάι σου», με τη +πλευση έχει εξοπλίσει 43 σχολεία σε 15 νησιά τους τελευταίους μήνες.

Η Πλαίσιο, επιπρόσθετα από την κορυφαία διάκριση στα Retail Business Awards, έλαβε ακόμα πέντε βραβεία στις κατηγορίες E-Retailers, Retail Stores – Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά για το κατάστημα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Social Media Retail Strategy, Retail Campaign και CSR Retail Strategy.