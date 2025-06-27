ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου με την Γαλλίδα μορφωτική ακόλουθο
συριγωνακης - γαλλιδα ακολουθος
clock 21:53 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η μορφωτική ακόλουθος της Γαλλίας Anouk Rigeade επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη.

Στη συνάντηση, παρουσία της επιτίμου Προξένου της Γαλλίας στην Ανατολική Κρήτη Σοφίας Τσαντηράκη και της καλλιτεχνικής διευθύντριας του φορέα υποστήριξης της φωτογραφίας στην Κρήτη «Photoxenia» Μαρίας Χουλάκη, συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας με την Γαλλική Πρεσβεία σε θέματα πολιτισμού.

Ο κ. Συριγωνάκης ευχαρίστησε για την επίσκεψη την μορφωτική ακόλουθο Anouk Rigeade όπως επίσης και τις κυρίες Τσαντηράκη και Χουλάκη, επισημαίνοντας ότι η ανταλλαγή μορφωτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων θα διευρυνθεί με την Γαλλική Πρεσβεία.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis