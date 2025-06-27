Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου με την Γαλλίδα μορφωτική ακόλουθο

Η μορφωτική ακόλουθος της Γαλλίας Anouk Rigeade επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη.

Στη συνάντηση, παρουσία της επιτίμου Προξένου της Γαλλίας στην Ανατολική Κρήτη Σοφίας Τσαντηράκη και της καλλιτεχνικής διευθύντριας του φορέα υποστήριξης της φωτογραφίας στην Κρήτη «Photoxenia» Μαρίας Χουλάκη, συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας με την Γαλλική Πρεσβεία σε θέματα πολιτισμού.

Ο κ. Συριγωνάκης ευχαρίστησε για την επίσκεψη την μορφωτική ακόλουθο Anouk Rigeade όπως επίσης και τις κυρίες Τσαντηράκη και Χουλάκη, επισημαίνοντας ότι η ανταλλαγή μορφωτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων θα διευρυνθεί με την Γαλλική Πρεσβεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

