Η Περιφέρεια Κρήτης στο Βελιγράδι για την προώθηση του Τουρισμού

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του νησιού στη σέρβικη αγορά, συμμετείχε στο εργαστήριο προώθησης (Workshop) “Choose Greece – Choose Crete” που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 15 Μάϊου 2025.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τον πολυδιά-στατο και αυθεντικό χαρακτήρα της Κρήτης μέσα από την παρουσίαση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Δρ. Κυριάκου Κώτσογλου, που έδωσε έμφαση στον πολιτι-σμό, τη γαστρονομία και την ποικιλομορφία της Κρήτης. Παράλληλα πραγματοποιή-θηκαν πολλές Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, που επιβεβαίω-σαν πόσο δημοφιλής προορισμός είναι η Ελλάδα και η Κρήτη για τους Σέρβους .

Από την Περιφέρεια Κρήτης ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύ-μνου Μανώλης Μαρκαντωνάκης και η Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανά-πτυξης της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Όλγα Μηλιώνη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού δήλωσε σχετικά: «Στο Βελιγράδι συναντάς ανθρώπους που έχουν την ίδια αγάπη με τους Κρητικούς για τη γαστρονομία, την ορ-θοδοξία, την υπέροχη φύση, την καλή παρέα. Τώρα, τα αδέρφια μας οι Σέρβοι ανα-κάλυψαν ότι ξεδιπλώθηκε μπροστά τους μια τουριστική ήπειρος, που τους καλεί μέσα από τις απευθείας πτήσεις της. Κρήτη, Παντού!!».

