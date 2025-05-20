ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 18:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Βελιγράδι για την προώθηση του Τουρισμού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗς ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
clock 15:32 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του νησιού στη σέρβικη αγορά, συμμετείχε στο εργαστήριο προώθησης (Workshop) “Choose Greece – Choose Crete” που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 15 Μάϊου 2025.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τον πολυδιά-στατο και αυθεντικό χαρακτήρα της Κρήτης μέσα από την παρουσίαση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Δρ. Κυριάκου Κώτσογλου, που έδωσε έμφαση στον πολιτι-σμό, τη γαστρονομία και την ποικιλομορφία της Κρήτης. Παράλληλα πραγματοποιή-θηκαν πολλές Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, που επιβεβαίω-σαν πόσο δημοφιλής προορισμός είναι η Ελλάδα και η Κρήτη για τους Σέρβους .

Από την Περιφέρεια Κρήτης ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύ-μνου Μανώλης Μαρκαντωνάκης και η Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανά-πτυξης της Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Όλγα Μηλιώνη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού δήλωσε σχετικά: «Στο Βελιγράδι συναντάς ανθρώπους που έχουν την ίδια αγάπη με τους Κρητικούς για τη γαστρονομία, την ορ-θοδοξία, την υπέροχη φύση, την καλή παρέα. Τώρα, τα αδέρφια μας οι Σέρβοι ανα-κάλυψαν ότι ξεδιπλώθηκε μπροστά τους μια τουριστική ήπειρος, που τους καλεί μέσα από τις απευθείας πτήσεις της. Κρήτη, Παντού!!».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗς ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΒΟΑΚ: Ουρά αυτοκινήτων από την Παντάνασσα μέχρι το Παλαιόκαστρο!

Κάλπες στη Δικαιοσύνη: Πρώτη φορά οι δικαστές ψηφίζουν για την ηγεσία τους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Περιφερεια Κρητης Βελιγράδι Τουρισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis