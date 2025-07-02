Δήμος Ηρακλείου: 18 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις ανάπλασης του παραλιακού μετώπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός για την ένταξη του συνόλου των Νεωρίων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, με προϋπολογισμό 10.100.000 ευρώ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 30/6.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, η Δημοτική Αρχή είχε εξ αρχής κινηθεί προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του συνόλου των Νεωρίων στις επαφές της με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπενθυμίζοντας ότι η αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων του συγκροτήματος Δυτικών Νεωρίων, της Αποθήκης Άλατος και της Δυτικής Αποθήκης, προϋπολογισμού 5.270.000 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί στο αναθεωρημένο σχέδιο της ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου τον Οκτώβριο του 2024 ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην ένταξη και του Ανατολικού Νεώριου και της Δεξαμενής Ζάνε στο ΠΕΠ Κρήτης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, όπως ανακοινώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας:

«Συζητούσαμε εντατικά και με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο την προοπτική ενός ενιαίου έργου που ήταν και το επιθυμητό και μέσα από αρκετές συζητήσεις φτάνουμε στο σημείο να προχωρεί η ένταξη και η αντικατάσταση της προηγούμενης πράξης, που αφορούσε μέρος των Νεώριων, με το σύνολο των Νεώριων.».

Μεταξύ των επιχειρημάτων της Δημοτικής Αρχής για την ένταξη του συνόλου των Νεωρίων, ήταν και το ζήτημα της στατικότητας του ανατολικού Νεωρίου όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στις χρήσεις των Νεωρίων όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη της ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό τον καθηγητή αρχιτεκτονικής Νίκο Σκουτέλη: «Επιπλέον, έχουμε και την επιβάρυνση μετά από τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου του 2021 του πλήρους αποκλεισμού του χώρου για λόγους στατικότητας και αυτή ήταν και η αγωνία την οποία εκφράζαμε προς το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι ιδιαίτερη επιβάρυνση διαπιστώνεται στο μοναδικό εναπομένον ανατολικό Νεώριο. Άρα πράγματι έπρεπε το έργο να γίνει ενιαίο. Είναι ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει χρήσεις οι οποίες είναι για την κοινή ωφέλεια. Εκθεσιακές χρήσεις, χρήσεις αιθουσών που θα έχουν μια ευελιξία ώστε να χρησιμοποιούνται ως χώροι εκδηλώσεων, λόγου αλλά και περιοδικών εκθέσεων και βέβαια η δεξαμενή Zane θα έχει μια προτεραιότητα στις μουσικές εκδηλώσεις».

Το έργο ανάπλασης του συνόλου των Νεωρίων, έρχεται να συναρθρωθεί με την ανάπλαση της πλατείας των18 Άγγλων, την στερέωση του παράκτιου τείχους, και το έργο της Αντιδιαβρωτικής Προστασίας της Παράκτιας Ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής που θα δώσει δυο αστικές παραλίες, επιτυγχάνοντας έτσι την ανάπλαση κατά 90% του παραλιακού μετώπου που περικλείεται από τα Ενετικά Τείχη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός δήλωσε σχετικά: «Εδώ έχουμε μια συνάρθρωση στη οποία αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης προηγουμένως, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει την ανάπλαση κατά 90% του παραλιακού μετώπου που περικλείεται από τα Τείχη. Είναι δηλαδή τα Νεώρια μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, που σημαίνει και αναδιευθέτηση του δρόμου με όρους ήπιας κυκλοφορίας, από εκεί πάμε στην πλατεία 18 Άγγλων, στο έργο της στερέωσης του παράκτιου τείχους το οποίο επίσης ξεκινάει και για το οποίο χρειάστηκε να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά είναι και επείγον για λόγους στατικότητας. Και φτάνοντας στο λιμενικό περίπτερο έχουμε το τέταρτο μέρος αυτού του αναπτύγματος που ως έργο φέρνει τον τίτλο Αντιδιαβρωτική Προστασία της Παράκτιας Ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής στο οποίο δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία διότι πέρα από το σωστικό μέρος που έχει το έργο, θα αποδώσει και μια διπλή αστική παραλία στην απόληξη της Αγίας Τριάδας».

Σχετικά με την διπλή αστική παραλία, ο Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε ότι πρόκειται για έργο που έχει επιδιωχθεί και στο παρελθόν, και υπενθύμισε ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε την απεμπλοκή της ακτομηχανικής μελέτης: «Έχουμε καταφέρει να απεμπλέξουμε την ακτομηχανική μελέτη από τον δαίδαλο των εγκρίσεων και προχωρούμε τώρα στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό ήταν κρίσιμο βήμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε και το οποίο προϋποθέτει την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και είναι ζήτημα που έρχεται στις αμέσως επόμενες μέρες. Θα μένει μόνο η έγκριση των λιμενικών έργων που είναι και ζήτημα της Περιφέρειας Κρήτης, οπότε εκεί πλέον θα μπορούμε να πούμε ότι αυτό το έργο το οποίο επιδιώχθηκε πάρα πολύ από το Δήμο και θα έλεγα επιδιώχθηκε από εμάς, επιδιώχθηκε και πριν, θα μπει πλέον σε μια πορεία πραγματοποίησης».

Αναφορικά με τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου μέσα από τα τέσσερα μεγάλα έργα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε: «Το σύνολο αυτών των έργων έχει προϋπολογισμό περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά πλέον το 90% ο χρηματοδοτικός πόρος είναι του ΣΒΑΑ, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεπώς μιλάμε για χρηματοδοτημένα έργα σχεδόν στο σύνολο τους με πολύ μεγάλες όμως δυσκολίες στην προετοιμασία τους έτσι ώστε να φτάσουν στο σημείο να συμβασιοποιηθούν. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε χρόνους που θα μας επιτρέπουν να μην τα ατενίζουμε στο μακρύ μέλλον».

