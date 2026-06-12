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Δήμος Χερσονήσου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια ασφαλτικού μείγματος
ασφαλτοστρωση
clock 15:37 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπογράφηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών, το Συμφωνητικό Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος – Ομάδα Α», μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και της αναδόχου εταιρίας ΜΑΡΜΙ Α.Ε.. Τη σύμβαση υπέγραψε, ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ενώ από πλευράς της αναδόχου εταιρείας υπέγραψε η νόμιμη εκπρόσωπος κ. Ελευθερία Μαραγκάκη.

Η προμήθεια αφορά, ασφαλτικό γαλάκτωμα συγκολλητικής επάλειψης τύπου ΚΕ-1 και ασφαλτόμιγμα εν θερμώ τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του φθαρμένου οδοστρώματος στην παραλιακή οδό του οικισμού Ανάληψης, από την ανατολική εκβολή του Αποσελέμη έως τo ξενοδοχείο Atlantica Caldera Palace. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα αποτελεί βασική αρτηρία σύνδεσης του παραλιακού μετώπου της Ανάληψης με το κεντρικό οδικό δίκτυο του Δήμου και εξυπηρετεί μεγάλο όγκο κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της παρουσίας σημαντικών τουριστικών επιχειρήσεων και καταλυμάτων.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 291.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και τις διαδικασίες που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και στη διακήρυξη.

«Με τη σημερινή σύμβαση προχωρούμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική αναβάθμιση της παραλιακής οδού της Ανάληψης» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Πρόκειται για μια περιοχή με υψηλή τουριστική κίνηση, όπου η ποιότητα των υποδομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τον Δήμο μας και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

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